Rossella Barattolo/ Chi è la compagna di Claudio Baglioni?

Rossella Barattolo è la compagna di Claudio Baglioni, il conduttore della 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale in onda su Rai 1.

06 febbraio 2018 Fabio Morasca

Rossella Barattolo è la compagna di Claudio Baglioni (Web)

Rossella Barattolo è la compagna di Claudio Baglioni, il cantautore romano che condurrà la 68esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, dal 6 al 10 febbraio (le cinque serate andranno in onda in prima serata su Rai 1). Rossella Barattolo e Claudio Baglioni stanno insieme da oltre vent'anni, precisamente dal 1987. Quando conobbe la sua attuale compagna, il cantautore romano è ancora sposato con la cantautrice Paola Massari da cui ha avuto il figlio Giovanni (a cui Baglioni dedicò la canzone Avrai). Inizialmente, il rapporto tra Baglioni e Rossella Barattolo fu esclusivamente professionale: il cantautore conobbe la Barattolo quando quest'ultima ricopriva un ruolo manageriale nel settore petrolifero e le chiese di occuparsi delle sue pubbliche relazioni. Con il trascorrere del tempo, Claudio Baglioni e Rossella Barattolo divennero una coppia: l'artista, successivamente, divorziò dalla prima moglie precisamente nel 2008, anno in cui la loro storia venne ufficializzata.

BAGLIONI SCRISSE PER LEI "MILLE GIORNI DI TE E DI ME"

Claudio Baglioni e Rossella Barattolo, però, convivono dal 1994. Una delle canzoni più famose del repertorio del cantautore romano, Mille giorni di te e di me, contenuta nell'album Oltre, è dedicata proprio alla sua compagna: Baglioni scrisse quella canzone durante un periodo di allontanamento che la coppia ha affrontato e superato. Nata a Taranto nel 1958, Rossella Barattolo è molto attiva per quanto riguarda l'impegno sociale. Dal 2003 al 2013, ad esempio, la compagna di Claudio Baglioni si occupò della Fondazione O'Scia, progetto legato a Lampedusa e ai temi dell'immigrazione fondato dal cantante del quale, successivamente, la Barattolo iniziò ad occuparsene a tempo pieno fino a diventarne presidente. O' Scià è stato un festival musicale, sempre ideato da Claudio Baglioni, che si è svolto sull'isola di Lampedusa dal 2003 al 2012, ogni anno e che ha visto esibirsi tantissimi artisti italiani, creato per sensibilizzare il pubblico nei riguardi del problema degli sbarchi di immigrati sull'isola siciliana.

L'INTERVISTA DI ROSSELLA BARATTOLO

Il Festival di O' Scià, purtroppo, è giunto al termine a causa di incomprensioni tra la Fondazione e il comune di Lampedusa. Rossella Barattolo e anche lo stesso Claudio Baglioni hanno sempre mantenuto un certo riserbo per quanto concerne la loro vita privata, parlando raramente alla stampa della loro relazione. In un'intervista concessa a Times of Malta, la Barattolo parlò proprio del precitato periodo durante il quale decise di separarsi momomentaneamente dal cantante. La loro separazione durò 6 mesi e si rivelò decisiva per la loro storia d'amore: "Ci siamo lasciati per sei mesi. Ma era proprio quando eravamo divisi che abbiamo capito che non potevamo stare lontani l’uno dall’altro". Con quest'altra serie di dichiarazioni, Rossella Barattolo ha anche svelato di aver tentato di avere un figlio da Baglioni ma senza riuscirci: "Mi dispiace tanto che noi due non abbiamo avuto figli insieme. Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna".

© Riproduzione Riservata.