SCARY MOVIE 2/ Su Canale Nove il film di Keenen Ivory Wayans (oggi, 6 febbraio 2018)

Scary Movie 2, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Anna Faris, Regina Hall e Christopher Masterson, alla regia Keenen Ivory Wayans. Il dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ANNA FARIS E REGINA HALL

Il film Scary Movie 2 va in onda su Canale Nove oggi, martedì 6 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Keenen Ivory Wayans e rappresenta il secondo capitolo dell'omonima saga cinematografica composta da cinque film. Nel cast di Scary Movie 2 figurano Anna Faris, Regina Hall, Christopher Masterson, Shawn Wayans, Marlon Wayans e Kathleen Robertson. Keenen Ivory Wayans, che ha diretto anche il prequel di Scary Movie 2, è un regista statunitense fratello di due dei protagonisti della pellicola, ovvero Marlon e Shawn Wayans. Nel corso della sua carriera ha curato la regia di altri film di successo come White Chicks e Quel nano infame. L'attrice Anna Faris, che in Scary Movie 2 interpreta il ruolo di Cindy Campbell, appare in tutte e cinque le pellicole della saga cinematografica di SCary Movie. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SCARY MOVIE 2, LA TRAMA DEL FILM

Il film esordisce descrivendo l'esorcismo operato da MacFeely sulla giovane donna posseduta e proprietaria di Casa inferno. L'esorcismo non va a buon fine, costringendo l'uomo di Chiesa ad uccidere la ragazza con un colpo di pistola. Poco dopo, la narrazione si concentra su tutti i giovani scampati a quanto accaduto nel primo capitolo della saga di Scary Movie. I giovani vengono scelti dall'eccentrico dottor Oldman che, assieme al suo amico Hartman, decide di sottoporre i ragazzi ad una serie di prove di paura, ospitandoli a Casa inferno, teatro di strani avvenimento paranormali. A poche ore dal loro arrivo, i giovani ospiti comprendono che la casa è infestata da strane presenze ma, Oldman, è più che mai convinto a proseguire il gioco. Quando i ragazzi stanno per riconquistare la libertà, tutte le uscite di Casa inferno vengono bloccate dallo spirito di Hugh Cane, il legittimo proprietario della casa. Riusciranno a fare ritorno alle loro vite sani e salvi?

