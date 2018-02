SILVIA NOTARGIACOMO/ Chi è la fidanzata di Ermal Meta (Sanremo 2018)

Scopriamo chi è Silvia Notargiacomo, l’attuale fidanzata del cantautore Ermal Meta. Un passato a Rai Radio 1 ed un’esperienza nel 2011 a Sanremo nella commissione.

06 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Ermal Meta

Tra i protagonisti di questa edizione 2018 del Festival di Sanremo 2018 non ci sono soltanto i cantanti in gara, i super ospiti ma anche le fidanzate ed i fidanzati degli interpreti. A tal proposito sarà presente tra la platea dell’Ariston la bellissima Silvia Notargiacomo, fidanzata del cantante di origini albanesi ma naturalizzato italiano Ermal Meta. Manco a dirlo Silvia è una grande appassionata di musica tant’è che vanta una ottima carriera come speaker per alcuni importanti radio come Rai Radio 1, RTL 102.5 e Radio Zeta. Ma andiamo con ordine scoprendo qualcosa di più sull’attuale fiamma del celebre cantante. Silvia è nata a Roma nel 1983 ed è da sempre appassionata di musica come del resto dimostra il fatto che da piccolina giocasse a fare la speaker con lo stereo di casa annunciando i brani di famosi interpreti (la sua voce la registrata sulle vecchie care cassette.

SILVIA NOTARGIACOMO, A SANREMO NEL 2011

Nel 2002 Silvia Notargiacomo a soli 19 anni decide di dare inizio alla sua avventura nel mondo dello spettacolo venendo selezionata su Magic Tv dove le viene affidata la conduzione e la scrittura di diversi programmi che ottengono un ottimo riscontro. Nel 2008 un primo salto di qualità grazie a delle collaborazione con Rai 3 e curando alcuni programmi di musica su Alice di Telecom Italia. In questo periodo si trasferisce a Bari il che farà nascere un legame indissolubile con il capoluogo pugliese e soprattutto inizia ad avvicinarsi alla pittura sotto forma di hobby (ma è bravissima). Sottoscrive quindi un importante contratto con Rai Radio 1 della durata di 6 anni nelle vesti di speaker per poi collaborare al Teatro Sistina di Roma con un grande artistica come Fiorello. Si occupa anche di programmi sportivi (Radio Olimpia e A tutto campo) mentre nel 2011 si ritrova a far parte della commissione giovani al Festival di Sanremo accanto a Gianni Morandi. Attualmente vive a Milano anche in ragione della collaborazione con RTL 102.5 e Radio Zeta.

