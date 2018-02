SUSANNA BIONDO/ Chi è la moglie di Fiorello: la donna dietro il successo di Rosario (Festival di Sanremo 2018)

Susanna Biondo: chi è la moglie di Rosario Fiorello, atteso mattatore della prima serata del Festival di Sanremo 2018. Una donna riservata che non ama i riflettori ma regala equilibrio.

Susanna Biondo e Fiorello (foto da Twitter)

Sarà pure una frase trita e ritrita, ma Susanna Biondo, moglie di Rosario Fiorello, è la conferma vivente che dietro un grande uomo c'è sempre una donna straordinaria. Non ama i riflettori e la mondanità, non ci sono suoi profili social, Susanna Biondo è una donna con i piedi ben piantati per terra. Con il suo Rosario si è sposata nel 2003, davanti a sole 18 persone, ma il loro amore ha messo radici nel 1996: 22 anni di sodalizio ininterrotto. E del resto è Fiorello a non perdere occasione per sottolineare l'importanza di questa donna per il suo equilibrio:"Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, devo dire grazie solo a Susanna. Ha un carattere forte, sa dire le parole giuste al momento giusto". Riconoscimento maggiore non avrebbe potuto esserci...

SUSANNA BIONDO E LE FIGLIE

Ma Susanna Biondo non è l'unica donna della vita di Fiorello. Rosario, che questa sera farà da attesissimo "scaldapubblico" al Festival di Sanremo 2018, ama alla follia anche le sue figlie: la piccola Angelica e la più grande, Olivia, nata dal precedente matrimonio di Susanna. Proprio con Olivia si ha la prova dell'intelligenza di Fiorello in primis ma della coppia in generale. Intervistato al proposito da Vanity Fair pochi anni fa, Fiorello descrisse così il suo rapporto con Olivia, una ragazza che ha amato fin dal primo momento in cui l'ha conosciuta:"Non riesco ad arrabbiarmi con le mie figlie. Quando tento di fare la voce grossa, loro ridono. Anche la piccola. Il segreto è andare d’accordo tra gli adulti. Io ho sempre avuto un rapporto sereno con il padre biologico di Olivia. E le rare volte in cui lei se ne esce con la solita frase, banalissima, “Tu non sei mio padre”, io sorrido e le rispondo: “È vero, non sono il tuo padre naturale. Sono il tuo padre frizzante”".

