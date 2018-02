Sanremo 2018/ Abiti, vestiti e stilisti prima serata: le firme che Michelle Hunziker porterà sul palcoscenico

Festival di Sanremo 2018, come si vestiranno la conduttrice Michelle Hunziker, le cantanti in gara e le ospiti famose? Scopriamo tutti gli stiliti e gli abiti delle serate.

Sanremo 2018, outfit

Stasera prenderà il via la 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Tutti gli occhi sono puntati su Michelle Hunziker, anche per scoprire i suoi outfit nel corso delle varie serate. La kermesse musicale infatti, pone sempre uno sguardo attento anche nei confronti di stilisti e abiti di conduttrici e artisti in gara. Trucco e parrucco durante il Festival della musica, diventano per forza di cose, delle sfumature davvero interessanti che completeranno l’incantevole spettacolo che ci offrirà la rete ammiraglia di Casa Rai da stasera, martedì 6 febbraio. Chi vestirà la conduttrice di Striscia la Notizia? Scopriamo tutti i dettagli! Durante la conferenza stampa di Sanremo, la bella Michelle aveva promesso ai giornalisti di indossare prevalentemente abiti di stilisti italiani. Esattamente come per la sua “prima volta” all’Ariston, la bionda conduttrice porterà sul palcoscenico un abbigliamento Made in Italy, anche per il marito Tomaso Trussardi. L’alta moda italiana quindi, sarà la sua principale musa ispiratrice.

Tutte le firme della kermesse musicale

Gli abiti di Giorgio Armani sono stati scelti da Michelle Hunziker per venire indossati durante la prima e l’ultima serata del Festival di Sanremo 2018; per quanto riguarda le altre sere invece, a vestirla saranno le firme di Moschino, Alberta Ferretti e naturalmente il marchio della famiglia Trussardi. Dopo il focus sulla conduttrice, soffermiamoci anche sulle scelte delle cantanti in gara. Ecco perché, siamo in grado di farvi sapere che Nina Zilli vestirà Vivienne Westwood, Annalisa invece si affiderà a Dsquared2, Ornella Vanoni indosserà abiti di Antonio Riva. Per quanto riguarda Noemi invece, poche informazioni sugli stilisti che la vestiranno ma per quanto riguarda il trucco e parrucco, si prenderà cura di lei Cotril per tutte le serate. Infine, Giulia Casieri, la giovane artista che sarà in gara tra le Nuove Proposte avrà indosso degli abiti di Patrizia Pepe, con accessori preziosi di Rue Des Mille. Deborah Milano curerà il suo trucco, indirizzandosi verso un make-up misterioso ed affascinante. Dopo aver parlato di conduttrice e artiste, come dimenticarsi delle ospiti? Occhi tutti puntati sugli outfit di Laura Pausini, Giorgia e Gianna Nannini.

