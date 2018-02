Sanremo 2018/ Festival, diretta cantanti big e canzoni in gara: scaletta e programma prima serata (6 febbraio)

Prima serata del Festival di Sanremo 2018, oggi 6 febbraio: diretta, canzoni in gara, ospiti t programma. Le dichiarazioni di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

06 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni

L’attesa per il Festival di Sanremo 2018 è finita. Oggi, martedì 6 febbraio, su Raiuno, va in onda la prima serata di Sanremo 2018. Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino sono pronti a regalare al pubblico italiano cinque serate ricche di musica e di divertimento. Nella prima serata, si esibiranno tutti i big; nella seconda e nella terza serata saliranno sul palco del Teatro Ariston dieci big e quattro giovani. Nelle prime tre serate, le votazioni avverranno con un sistema misto: voterà il pubblico attraverso il televoto, la giuria demoscopica e la giuria della Sala Stampa. Nella quarta serata verrà eletto il vincitore della sezione Giovani e si esibiranno tutti i big in duetto con uno o più ospiti. Le votazioni avverranno con il sistema misto ovvero la classifica provvisoria si baserà sul televoto e sui voti espressi dalla giuria della sala stampa e dalla giuria degli esperti che sostituirà quella demoscopica. Nella serata finale, si esibiranno tutti i big. Al termine delle esibizioni, verrà stilata una classifica provvisoria attraverso i voti del pubblico, della sala stampa e degli esperti. I primi tre classificati si esibiranno nuovamente per poi eleggere la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018. Nella prima serata, dunque, ci saranno le esibizioni dei big più le incursioni degli ospiti.

GLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA

Grandi ospiti per la prima serata del Festival di Sanremo 2018. Sul palco del Teatro Ariston saliranno l’attesissimo Fiorello che, dopo aver titubato, ha accettato l’invito di Claudio Baglioni, il grande amico del direttore artistico Gianni Morandi che interpreterà Bacalov insieme a Claudio Baglioni, il regista Gabriele Muccino e il cast del film “A casa tutti bene” di cui fa parte anche Pierfrancesco Favino e Laura Pausini. La presenza di quest’ultima, però, è ancora in dubbio. La cantante romagnola, infatti, attraverso un post pubblicato sui social ha fatto sapere di essere alle prese con la febbre alta e la laringite che potrebbe mettere in pericolo la sua presenza a Sanremo. La Pausini ha promesso che farà di tutto per salire su un palco a cui è estremamente legata e da cui ha preso il via la sua straordinaria carriera. Sarà, dunque, necessario aspettare le ore prima della diretta per scoprire se ci sarà o meno anche la Pausini.

I BIG E LE CANZONI IN GARA

Sono 20 i big in gara al Festival di Sanremo 2018. Claudio Baglioni ha deciso che non ci saranno eliminazioni e tutti canteranno nel corso delle cinque serate della famosa kermesse musicale. Ecco l’elenco completo dei big e le canzoni in gara: Annalisa (“Il mondo prima di te”), Renzo Rubino (“Custodire”), Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico (“Imparare ad amarsi”), Giovanni Caccamo (“Eterno”), Mario Biondi (“Rivederti”), Ron (“Almeno pensami”), Decibel (“Lettera dal duca”), Red Canzian (“Ognuno ha il suo racconto”) Max Gazzè (“La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”), Enzo Avitabile e Peppe Servillo (“Il coraggio di ogni giorno”) ed Elio e Le Storie Tese (“Arrivedorci”), Le Vibrazioni (“Così sbagliato”), Ermal Meta e Fabrizio Moro (“Non mi avete fatto niente”), Nina Zilli (“Senza appartenere”), Diodato e Roy Paci (“Adesso”), Luca Barbarossa (“Passame er sale”), Noemi (“Non smettere mai di cercarmi”), Lo Stato Sociale (“Una vita in vacanza”), Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (“Il segreto del tempo”), The Kolors (“Frida – Mai mai mai”).

LE DICHIARAZIONI DI CLAUDIO BAGLIONI, MICHELLE HUNZIKER E PIERFRANCESCO FAVINO

Grande emozione per Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che, dopo una settimana intensa di prove, sono pronti a salire sul palco del Teatro Ariston per rompere il ghiaccio con il pubblico. Nel corso della conferenza stampa di ieri, Claudio Baglioni ha spiegato come il Festival di Sanremo 2018 sarà un omaggio alla musica italiana: "Una delle linee guida di questo Festival sarà trovare il modo di omaggiare la bellezza che tanti ci hanno lasciato nella musica". Pierfrancesco Favino, invece, non nasconde l’emozione: “Stare su un palco fa parte della mia vita, anche se non su questo palco. E' una cosa che dà tantissima adrenalina. Sono contento di affrontare questa sfida elettrizzante. Mi sto divertendo, spero di farlo fino alla fine. Non mi aspettavo questa atmosfera da Nazioni Unite". Michelle Hunziker, infine, svela che sul palco dell’Ariston darà voce a tutte le donne: “Sono felice di accettare questa sfida, ringrazio Claudio per avermi dato l'opportunità e la Rai per aver avallato questa scelta”, spiega la showgirl che, in un Festival prettamente maschile, è pronta a sfoggiare la sua femminilità.

