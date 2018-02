Stasera tutto è possibile non va in onda/ Lo show di Amadeus torna martedì 13 febbraio

Stasera tutto è possibile non va in onda: lo show di Amadeus, in pausa per il Festival di Sanremo, torna in onda martedì 13 febbraio, in prima serata su Raidue.

06 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Stasera tutto è possibile - Amadeus

Stasera tutto è possibile, oggi martedì 6 febbraio, non va in onda. Lo show di Amadeus si prende una settimana di pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2018, in onda dal 6 al 10 febbraio. Per evitare una concorrenza in casa propria, la Rai ha così deciso di non trasmettere il nuovo appuntamento di Stasera tutto è possibile che tornerà regolarmente in onda, martedì 13 febbraio. Sarà, dunque, aspettare una settimana per rivedere i vari giochi che animano la serata e che divertono non solo il pubblico, ma anche gli stessi vip che, ogni settimana, accettano l’invito di Amaedus trascorrendo così una serata all’insegna del divertimento. Tra i giochi più amati, oltre alla Stanza inclinata che è anche il preferito di Amadeus e in cui i personaggi famosi devono mettere in scena uno sketch sfidando la forza di gravità, ci sono lo “Step market” in cui i vip devono improvvisarsi televenditori senza sapere cosa vendere, “Zap zapping”, in cui bisognerà imitare i programmi del palinsesto tv e lo Stepu Burger in cui bisogna creare un hamburger gigante vivente.

IL SUCCESSO DI STASERA TUTTO E’ POSSIBILE

Partito come un esperimento, Stasera tutto è possibile è uno dei grandi successi di Raidue. Giunto alla terza edizione, lo show condotto da Amadeus, ogni settimana, incolla tantissimi italiani davanti alla tv. La scorsa puntata in cui, tra gli altri, hanno partecipato Giovanni Civitillo, Tosca D’Aquino, Raul Cremona e Vladimir Luxuria, è stata seguita da 2.164.000 spettatori e il 9,69% di share mettendo a segno il risultato più alto, in ascolto medio e in share, di questa terza stagione. Un risultato straordinario per la seconda rete della Rai, premiata dall’originalità dal format e soprattutto dalla formula. Stasera tutto è possibile, infatti, è uno dei pochi programmi televisivi in cui non si vince assolutamente nulla ma si trascorre una serata spensierata e davvero divertente.

