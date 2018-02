Stefano De Martino/ Il pubblico rivuole Alvin o Bettarini. Gaffe in diretta e critiche (Isola dei Famosi 2018)

Stefano De Martino ha commesso diversi errori nell'ultima puntata dell'Isola dei famosi, spoilerando il nome del nominato di Paola Di Benedetto. Tante le critiche del web.

06 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino

Il ruolo di Stefano De Martino all'Isola dei famosi 2018 sta proseguendo con una serie di preoccupanti alti e bassi. Fin dall'inizio qualcuno aveva criticato il ballerino di Amici, notando qualche gaffe di troppo nella sua conduzione, ma quanto accaduto ieri sera ha riaperto una falla che mette persino in discussione il suo futuro in Honduras. E c'è già chi lo vedrebbe presto a casa, sostuito magari da quello Stefano Bettarini che non gli ha risparmiato qualche frecciatina negli ultimi giorni. Ma ripercorriamo quanto accaduto ieri sera, in occasione della nomination della leader Paola Di Benedetto, che è stata chiamata in causa un'ora prima del dovuto. È stato chiesto anche a lei, infatti, di scrivere il suo nome nella lavagnetta, anche se non avrebbe dovuto visto che proprio lei era stata nominata la Mejor. Del fatto non se n'è accorto l'inviato ma, cosa ben più preoccupante, neppure Alessia Marcuzzi o la produzione. È stata Alessia Mancini, infatti, a far notare l'errore, portando Stefano De Martino a dover fin da subito correggere il tiro.

Stefano De Martino tra gaffe e critiche del web

Dopo essere stato bacchettato per l'errore nella nomination di Paola Di Benedetto, Stefano De Martino ha dichiarato a microfono aperto: "Paola è la Mejor e non può nominare, buttiamo la lavagnetta. Perché sapete qual è il fatto? Che qua siamo in pochi e nessuno se ne è accorto. Siamo solo 150 d’altronde, può capitare. Andiamo avanti" Purtroppo non è stata questa l'unica sua gaffe della giornata: poco prima il ballerino era stato protagonista di una strana spiegazione delle prove dei Mejor e Pejor, che aveva reso necessario persino l'intervento di Gaspare. Errori che non sono passati inosservati al popolo del web che, mai come questa mattina, ha inondato di critiche l'ex di Belen Rodriguez, chiedendo la sua sostituzione o comunque una maggiore preparazione prima della puntata: "Ma rimetterci Alvin o qualcuno comunque di più competente no eh? Non è che ci voglia molto... e invece no, andiamo avanti con i raccomandati" , "non ha una parlata chiara e scandita, si confonde e fa fatica a spiegare i giochi e fa pure spoilerare le nomination: sta riuscendo a fare peggio pure di Bettarini".

