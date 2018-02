TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 6 febbraio 2018)

Terminator 2: Il giorno del giudizio, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, alla regia James Cameron. Il dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film fantascientifico in prima serata su Italia 1

ARNOLD SCHWARZENEGGER NEL CAST

Il film Terminator 2: il giorno del giudizio va in onda su Italia 1 oggi, martedì 6 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola fantascientifica che è stata affidata alla regia di James Cameron e rappresenta il secondo capitolo della saga cinematografica iniziata con Terminator e composta da quattro film, l'ultimo dei quali è previsto per il 2019. Nel cast del film ritroviamo Arnold Schwarzenegger che veste nuovamente i panni di Terminator, e Linda Hamilton che interpreta Sarah Connor. I due avevano già recitato fianco a fianco sul set di Terminator, sempre diretta da James Cameron. Quest'ultimo è uno dei registi più famosi ed acclamati del cinema Hollywoodiano, principalmente noto per aver curato la regia di veri e propri colossal cinematografico come Titanic e Avatar. Accanto ad Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton figurano anche Edward Furlong, Robert PAtrick e Joe Morton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO, LA TRAMA DEL FILM

Sarah Connor è ospite di un centro di igiene mentale dopo il suo tentativo di far saltare in aria uno stabilimento gestito da Skynet. La donna viene considerata un soggetto pericoloso in preda a deliri confusionari che rimandano ad una fantomatica fine del mondo imminente. Nel frattempo, suo figlio John è ormai un adolescente che viene presto affidato ad una nuova famiglia. Nel frattempo fanno la loro comparsa due terminator appartenenti a linee temporali differenti. Il primo (T1000) ha il compito di uccidere John, mentre il secondo (T800) intende salvarlo. Dopo aver sventato un primo attacco messo in atto da T1000, T800 libera Sarah, ed i tre raggiungono un vecchio conoscente della donna che li rifornisce di armi e munizioni. Nel frattempo Sarah scopre che in un prossimo futuro l'umanità verrà dilaniata da un terribile esercito di cyborg. Per tentare di cambiare il corso degli eventi, Sarah decide di attentare personalmente alla vita di Myles Dyson, l'unico vero colpevole del conflitto nucleare previsto nel 1997.

© Riproduzione Riservata.