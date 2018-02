THE FIGHTER/ Su Rete 4 il film con Mark Wahlberg e Christian Bale (oggi, 6 febbraio 2018)

The Fighter, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Mark Wahlberg e Christian Bale, alla regia David O. Russell. La trama del film nel dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film autobiografico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST MARK WAHLBERG

The Fighter, il film in onda su Rete 4 oggi, maredì 6 febbraio 2018 alle ore 23,55. Una pellicola ascrivibile al genere sportivo a sfondo autobiografica che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel lontano 2010. La pellicola diretta dal bravo David O. Russell, gode delle musiche composte da Michael Brook e vede un buon cast di attori, tra di essi si segnalano Mark Wahlberg e Christian Bale. Il film che è stato prodotto da un cartello di case di produzioni americane (Relativity Media, Mandeville Films, Closest to the Hole Productions, The Weinstein Company) ed è già stato inserito parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani e viene trasmesso di nuovo questa sera in seconda serata.

THE FIGHTER, LA TRAMA DEL FILM AUTOBIOGRAFICO

La pellicola ripercorre la vita di un famoso pugile di origini irlandesi Micky Ward già detentore della corona mondiale dei pesi leggeri. Il film attenziona inizialmente la vita del fratellastro di Micky, Dicky, ex pugile anch’esso. Dicky, dopo aver combattuto alcuni importanti match, è diventato tossicodipendente, e viene contattato da un emittente televisiva a stelle e strisce, con la produzione interessata a mettere in cantiere un documentario sugli ex sportivi, le riprese dureranno 18 mesi e vedranno interessati tutta la famiglia di Dicky. Nel frattempo che l’emittente televisiva gira le riprese il fratello di Dicky si interessa di pugilato, il suo staff è formato solamente dalla madre che gli fa da manager e dal fratellastro che ricopre il ruolo di primo allenatore. Micky non riesce a sfondare sul ring a causa dei consigli della sua famiglia, consigli che lo portano verso un incontro che perderà in malo modo. Poco prima del match che di fatto gli cambia la vita, Micky inizia una relazione con Charlene, un avvenente barista conosciuta per caso, che lo sprona ad abbandonare i consigli della sua famiglia. La svolta vera avviene una sera in cui Dicky viene arrestato per l'ennesimo furto, durante la rissa che ne consegue Micky si ferisce ad una mano, questo gli fa capire che deve trovare, se vuole continuare la carriera pugilistica, un nuovo team, cosa che avviene immediatamente. Durante il periodo in carcere viene trasmesso il documentario con cui Dicky credeva di cambiare la vita, la trasmissione però è incentrata non sui pochi successi sportivi dell'ex pugile, ma sulla parabola discendente che lo ha portato a far abuso di sostanze stupefacenti e di conseguenza dietro le sbarre di una prigione. All’uscita dal carcere Dicky troverà comunque il fratello che gli propone di allenarlo nell’incontro per la vincita dell’alloro mondiale, Dicky capisce che non sarà lui il protagonista ma accetta comunque, e grazie ai suoi consigli porterà il fratello alla vittoria contro il pugile inglese Shea Neary, una vittoria che ricompatterà l’intera famiglia, facendo ritrovare a tutti i veri valori della vita.

© Riproduzione Riservata.