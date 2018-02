THE KOLORS/ Video, "Frida (mai, mai, mai)": canzone omaggio all’artista messicana (Sanremo 2018)

I The Kolors approdano a Sanremo 2018 con "Frida (mai, mai, mai)", canzone dedicata all'artista messicana Frida Kahlo. Dopo la vittoria di Amici si ripeteranno? Video e interviste

The Kolors, esordienti a Sanremo 2018 (Archivio)

Dopo aver ottenuto la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, i The Kolors sbarcano al Festival di Sanremo 2018 con la loro Frida (mai, mai, mai) per la categoria Campioni. Si tratta di una decisione inaspettata e inedita per la band, che per conquistare il palco della kermesse ha deciso di cimentarsi su un brano tutto in italiano. Il testo è a opera di Dario Faini, Alessandro Raina e Davide Petrella, un omaggio alla celebre pittrice Frida Kahlo, simbolo di forza e di determinazione. In una recente intervista, il frontman Stash Fiordispino ha inoltre sottolineato come la scelta di cantare in italiano combaci perfettamente con una possibile e nuova direzione da dare al gruppo. L'inglese era diventato ormai una gabbia, come ha sottolineato all'Ansa in una recente intervista, ed anche se questa consapevolezza non è stata improvvisa, la band ha atteso diverso tempo prima di poter stravolgere lo stile mantenuto finora, per riuscire a fare il 'salto' solo grazie alla canzone giusta.

THE KOLORS, DA AMICI AL FESTIVAL DI SANREMO

I The Kolors si preparano a conquistare il Festival di Sanremo 2018 con la loro nuova veste. Sono trascorsi diversi anni dalla loro vittoria nel talent show di Maria De Filippi, con cui hanno dimostrato di essere fra gli artisti emergenti più in vista del momento. Forti di un'unione professionale e personale, i quattro ragazzi hanno deciso di fare il salto di qualità sotto molti punti di vista. L'Ariston rappresenta di certo una meta ambita dalla boy band, un traguardo forse impensabile fino a qualche anno fa, e trampolino di lancio in cui i giovani artisti mostreranno la loro trasformazione sonora. Secondo Better di Lottomatica, il gruppo che ha trionfato ad Amici potrebbe in realtà non riuscire a superare lo scoglio degli ultimi posti, data la quotazione di 17,00 che li vede al fianco di Renzo Rubino e poco più avvantaggiati de Lo Stato Sociale. Secondo la Snai invece, il gruppo potrebbe posizionarsi al nono posto, un gradino sopra Annalisa e subito dopo Giovani Caccamo.

IL CAMBIO IN EXTREMIS DEL TITOLO DELLA CANZONE

Le rivoluzioni dei The Kolors sono terminate a pochi giorni di distanza dal Festival di Sanremo 2018. La band ha infatti deciso di cambiare all'ultimo momento il titolo del loro singolo "Frida in Frida (mai, mai, mai)", frase che riprende il gancio presente nel testo. Il trio napoletano capitanato da Stash Fiordispino si ritroverà per la prima volta al di sotto dei riflettori dell'Ariston e l'emozione non può che essere molto forte. Nella serata dedicata ai duetti li vedremo al fianco di Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti, quest'ultimo fra i finalisti di X Factor 11 ed uno dei pupilli della discografica Mara Maionchi. Per ora non è ancora stata resa nota la data di pubblicazione del nuovo singolo dei The Kolors, che hanno già riscontrato un forte gradimento da parte del pubblico italiano. Il testo è stato pubblicato infatti pochi giorni fa su Tv, Sorrisi e Canzoni in via inedita e sembra che abbia già conquistato il popolo tedesco. Il mese di gennaio infatti il gruppo si è esibito in Germania in diverse date, cinque tappe che da Berlino si sono concluse con Monaco, dove i tre artisti si sono esibiti lo scorso 20 gennaio.

© Riproduzione Riservata.