THE SINNER/ Anticipazioni del 6 febbraio 2018: il ritorno in tv di Jessica Biel

The Sinner, anticipazioni del 6 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Premium Stories. Cora uccide uno sconosciuto in preda ad un raptus: c'è un movente?

The Sinner, in prima Tv assoluta su Premium Stories

THE SINNER, ANTICIPAZIONI DEL 6 FEBBRAIO 2018: LA SERIE

Al via nella prima serata di Premium Stories di oggi, martedì 6 febbraio 2018, la serie Tv The Sinner, in prima Tv assoluta. Gli episodi sono stati già trasmessi dall'emittente per il binge watching la scorsa domenica, permettendo a tutti gli utenti di poter usufruire della disponibilità immediata dell'intera prima stagione. Questa sera invece verrà trasmesso il primo episodio, dal titolo "Part 1", in cui conosceremo la trama dello show. L'attesa degli appassionati comunque rimane alta, per uno show antologico che si basa sul romanzo omonimo della scrittrice Petra Hammesfahr. Al centro del cast troviamo infatti l'attrice Jessica Biel, nei panni di Cora Tannetti, ruolo che le ha permesso di ricevere una nomination come Miglior Attrice in una miniserie o film per la tv ai Golden Globe dell'anno scorso. Conosciuta per diversi ruoli, fra cui la serie Tv Settimo Cielo, in cui interpretava la parte di Mary Camden, l'artista è ora pronta ad un grande ritorno sul piccolo schermo, in seguito ad un forte silenzio mediatico ed un'assenza di quasi tre anni dai format televisivi. Nel cast troveremo al fianco della Biel, attori come Bill Pullman nei panni del detective Ambrose, Christopher Abbott in quelli di Mason Tannetti e Dohn Norwood nel ruolo del detective Leroy. La trama mette al centro le disavventure di Cora, che in preda ad un raptus omicida uccide uno sconosciuto in modo brutale.

Sarà il detective Ambrose a prendere le redini delle indagini ed a spingersi all'interno della psiche della donna, alla ricerca di un possibile movente. Seguiremo così i tentativi di Ambrose di capire cosa sia scattato nella mente di Cora, tale da farle commettere un efferato delitto. La protagonista infatti conduce una vita apparentemente tranquilla, nonostante le sue nozze con Mason siano minate dalle continue pressioni della suocera. L'accoglienza da parte del pubblico internazionale è stata piuttosto positiva per il ritorno in tv di Jessica Biel, in seguito alla premiere trasmessa in America lo scorso aprile durante il Tribeca Film Festival. Si tratta inoltre di un progetto importante per l'attrice, che in The Sinner ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo.

ANTICIPAZIONI DEL 6 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 1 "PART 1"

Nella placida cornice di Dorchester, una cittadina del New Jersey, Cora conduce la sua vita al fianco del marito Mason e del figlio Laine. Apparentemente serena, la donna subisce continue pressioni da parte della suocera, per via del suo morboso legame con il coniuge. Il forte stress accusato da questa particolare situazione coniugale la spingerà un giorno a tentare il suicidio mentre si trova in gita al lago con la famiglia. Alcune ore più tardi, mentre sta osservando una coppietta che si sta scambiando delle effusioni, deciderà di uccidere il ragazzo armata di coltello. Ambrose e Leroy sono i due detective incaricati di indagare sulla morte di Frankie Belmont, anche se Cora non esiterà a dichiararsi colpevole.

Ambrose si rifiuterà però di chiudere il caso troppo in fretta, incuriosito del fatto che la donna non avesse alcun legame con la vittima e che non riesca a spiegare il suo folle gesto. Grazie a dei flashback scopriremo inoltre che Cora ha vissuto un'infanzia terribile a causa dei divieti dei genitori, dei ferventi cattolici. La madre in particolare accuserà Cora di essere responsabile delle malformazioni congenite della sorella Phoebe, per via delle presunte energie che le avrebbe tolto durante la sua nascita.

