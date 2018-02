THE WOLF OF WALL STREET/ Su Rai Movie il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 6 febbraio 2018)

The Wolf of Wall Street, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Leonardo Di Caprio, Jonah Hill e Margot Robbie, alla regia Martin Scorsese. Il dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST LEONARDO DICAPRIO

Il film The Wolf of Wall Street va in onda su Rai Movie oggi, martedì 6 febbraio 2018 alle ore 23.05. Una pellicola di genere commedia e drammatica che è stata realizata nel 2013 con la regia di Martin Scorsese. L'attore protagonista è Leonardo DiCaprio mentre gli altri interpreti sono Jonah Hill, Margot Robbie, Kyle Chandler e Cristin Milioti. Nel corso della sua carriera, Leonardo Di Caprio ha spesso lavorato con il regista Martin Sorsese ma è stato diretto anche da Steven Spielberg, Quentin Tarantino e Randall Wallace. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THE WOLF OF WALL STREET, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è Jordan Belfort, un newyorkese che ama la bella vita e il guadagno facile. Jordan è dotato di grande intelligenza, il mondo finanziario lo affascina molto, decide di intraprendere la carriera di broker, il suo obiettivo è Wall Street. Belfort viene istruito da un agente di borsa, un tipo di nome Mark Hanna. Jordan diventa un bravo broker e viene assunto da una grossa azienda di investimenti. La prima giornata lavorativa si presenta molto difficile, Jordan vive un disastroso crollo della borsa e di conseguenza la sua azienda fallisce e lui si ritrova senza lavoro. Il giovane non si perde d'animo, segue il consiglio di Teresa sua moglie e comincia a lavorare per conto di un piccolo call center che si interessa di piazzare azioni di poco valore. Grazie alle sue capacità, il giovane broker comincia a guadagnare sempre di più e costituisce una società insieme a Donnie Azoff, un ragazzo affascinato dal mondo della finanza. Nasce la "Stratton Oakmon" che porta una montagna di soldi ai due soci ma che agiscono sfiorando spesso l'illegalità. Il successo della società Belfort-Azoff non passa inosservato alla stampa, addirittura una importante rivista finanziaria pubblica un articolo riguardante le presunte truffe della Stratton Oakmon in cui Jordan Belfort viene definito "The Wolf of Wall Street". Durante una cena aziendale, Jordan incontra Naomi, una ragazza molto bella di cui si innamora e per la quale decide di divorziare da Teresa. Naomi e Jordan si sposano ed hanno anche una bambina, nel frattempo la Stratton Oakmon è finita nel mirino dell'FBI e l'agente Denham è stato incaricato di aprire un'indagine sulle attività svolte dall'azienda. Belfort decide di trasferire tutto il suo danaro in una banca svizzera intestando il conto ad Emma, una parente della sua attuale moglie. Ad agire per suo conto sarà Brad Bodnick, uno dei suoi soci, questi, a causa di un litigio con Azoff, finisce in galera. Per Jason non è un buon momento, teme che Brad possa fare il suo nome e inoltre deve ostacolare il lavoro dell'FBI. Si susseguono una serie di eventi infausti che portano Jordan a prendere decisioni risolutive, lasciare la società e smetterla definitivamente con la droga e con l'alcol. A distanza di due anni gli agenti dell'FBI arrestano Belfort, il banchiere complice delle sue attività illecite relative alla "Stratton Oakmont" è finito in galera e lo ha denunciato. Per avere uno sconto di pena Jordan decide di collaborare e svela i nomi di tutti i suoi vecchi soci. Presto la moglie Naomi gli comunica la sua intenzione di lasciarlo, Jordan diventa una furia, ricomincia a drogarsi e poi cerca di scappare portandosi via sua figlia. Nella fuga la sua auto si ribalta ma fortunatamente la ragazza si salva e ritorna da sua madre. Jordan finisce in carcere dove rimarrà per tre anni. Quando esce dalla prigione, data la sua grande esperienza, decide di dare lezioni sulle tecniche di vendita più accreditate.

