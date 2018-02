UN POSTO AL SOLE / Niko decide di tornare allo studio Navarra ma... (Anticipazioni 6 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 6 febbraio: Niko decide di tornare allo studio Navarra dopo avere chiesto consiglio al padre Renato. Ma detta le sue condizioni...

I telespettatori di Un posto al sole avevano lasciato Niko alle prese con la delusione per quanto accaduto in occasione del processo contro Luca Grimaldi. Sia lui che Susanna avevano deciso di prendere le distanze da Ugo e dai suoi metodi fin troppo aggressivi, abbandonando il lavoro allo studio Navarra e prendendosi un periodo di riflessione. Ma questa situazione non potrà durare a lungo e la coppia si troverà ora a fare i conti con una decisione riguardo la propria carriera. Niko sarà ancora confuso e chiederà consiglio a Franco, nella speranza che la sua esperienza con la Giustizia possa essergli d'aiuto. Ma sarà Renato a pronunciare al figlio quelle parole di cui avrà bisogno. Così, sollecitato dal padre, il giovane finirà per fare il suo ritorno da Ugo, non prima però di avere dettato le sue condizioni: quanto accaduto con Luca Grimaldi, non dovrà più ripetersi in futuro, diversamente lui se ne andrà per sempre...

Un posto al sole: Angela ritrova Valentina?

Insieme alle vicende relative a Niko e al suo ritorno allo studio Navarra, la puntata di Un posto al sole di oggi si caratterizzerà anche dalle indagini relative a Valentina. Dopo quanto accaduto con Gaetano, quest'ultima sembrerà essere sparita nel nulla, fatto che scatenerà inevitabilmente la preoccupazione di Angela. Ai cantieri, Marina cercherà di coinvolgere Sandro, nella speranza che possa prendere il posto lasciato vuoto da Filippo. Ma il giovane, almeno per il momento, non si dimostrerà all'altezza della situazione, fatto che manderà su tutte le furie Roberto, più che mai deluso dal comportamento e dall'apatia del figlio. Le condizioni di salute di Diego miglioreranno a vista d'occhio e in famiglia la tensione degli ultimi sembrerà finalmente un lontano ricordo: Patrizio, sereno come non accadeva da tempo, tenterà un nuovo avvicinamento a Rossella ma per lei sarà davvero possibile dimenticare quanto accaduto durante e dopo la partecipazione a Chef Parade?

