UNA VITA / Cayetana vede una cicatrice sull'addome di Teresa: comincia a ricordare? (Anticipazioni 6 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 6 febbraio: Cayetana nota una cicatrice sull'addome di Teresa e comincia a ricordare qualche particolare del loro passato.

06 febbraio 2018 Redazione

Una Vita

Una Vita torna questo pomeriggio su Canale 5, riportando in scena alcune trame ricche di colpi di scena. Sarà questo il caso di Felipe che, dopo avere tradito e umiliato pubblicamente Celia, farà un passo indietro difendendola agli occhi di Huertas. Il tentativo della domestica di mettere in cattiva luce la signora Alvarez Hermoso non andrà a buon fine, proprio quando Celia farà un incontro destinato a non restare privo di conseguenze. Cruz, l'uomo che l'ha soccorsa quando lei si è sentita male in seguito al litigio con Huertas, sembrerà avere fatto breccia nel suo cuore, come mai era accaduto prima di allora. Sarà lui il nuovo amore? A confermare l'interesse nei confronti di questo misterioso uomo, arriverà il desiderio di Celia di ritrovarlo quanto prima per ringraziarlo per il suo soccorso e consegnargli una ricompensa. Eppure il suo pregetto potrebbe dimostrarsi più complicato del previsto...

Una Vita: Cayetana comincia a ricordare

Nella puntata odierna di Una Vita, Cayetana e Teresa si troveranno sole nell'appartamento di Acacias 38 e qui la prima noterà una strana cicatrice nell'addome dell'amica. Sarà allora che alcuni ricordi sembreranno riaffiorare nella sua mente: rivedrà l'incendio e una bambina che urlava insieme a lei tra le fiamme. Il momento della verità sembrerà farsi sempre più vicino... Ma non sarà questo l'unico pensiero della Sotelo Ruz, che comincerà a dare qualche segno di miglioramento. Per questo deciderà di fare ritorno al patronato, presentandosi ad una riunione senza avere prima annunciato la sua presenza. Il suo obiettivo sarà di parlare e confrontarsi con Ursula: cosa avrà in mente? Sara, la cameriera della Deliciosa, sembrerà essere svanita nel nulla, causando la preoccupazione di Victor. Chiamato in causa dall'amico, Mauro si offrirà di indagare su quanto accaduto alla ragazza.

© Riproduzione Riservata.