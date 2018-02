Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani accusa Tina: "Pretendo rispetto da donna a donna!" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Continua lo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, la dama chiede "Rispetto da una donna a un'altra donna!"

06 febbraio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Continuano le liti e malumori a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Il trono Over continua ad essere infiammato dalle due dame che proprio non trovano un punto in comune e anzi continuano a scontrarsi, spesso non solo verbalmente. Ultimamente ha fatto molto discutere il fatto che Gemma e Tina, nel corso dell'ennesima lite, siano arrivate quasi alle mani, episodio spiacevole che la Galgani ha così commentato in un'intervista rilasciata a Spy: "Le aggressioni fisiche e verbali appartengono alla follia. Io sono una persona equilibrata. Non ho paura ma chiedo rispetto da donna a donna per le donne". Chiede rispetto Gemma di fronte ai comportamenti di Tina Cipollari, molto discussi anche dal pubblico a casa. La nota opinionista di Uomini e Donne però, come riporta il settimanale Vero, ha spiegato da cosa nasce questo rinnovato astio per la dama.

TINA CONTRO GEMMA: "STA PRENDENDO IN GIRO TUTTI!"

"Non mi ero sbagliata quando la accusavo di prendere in giro tutti gli altri protagonisti del Trono Over che ha frequentato. - ha dichiarato Tina Cipollari, per poi continuare - Non può aver avvertito nè riscoperto quel sentimento per Giorgio da un momento all'altro, è evidente che covava da tempo qualcosa dentro di sè e che non aveva il coraggio di rivelarlo. Chissà, magari per orgoglio... Ma poi non ha nascosto le sue reali mire". Insomma, Gemma starebbe continuando a prendere in giro tutto il suo pubblico, ma la Galgani risponde a questa ennesima accusa con tali spiegazioni: "Io non cambio idea. Vado fiera di quello che ho detto su Giorgio: è più importante rivelare un amore non corrisposto che nascondere un amore corrisposto".

