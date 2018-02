Uomini e Donne/ Anticipazioni, Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella: un gesto cambia tutto? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Delusione in arrivo per Nilufar Addati? Lorenzo Riccardi potrebbe cambiare idea dopo il gesto di Sara Affi Fella.

06 febbraio 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Con l'uscita di scena di Paolo Crivellin, che ha fatto ieri la sua scelta, al trono classico di Uomini e Donne i tronisti rimangono in quattro. Quattro toni sicuramente non primi di sorprese e liti, in primis quello rosa. Quello che però al pubblico non piace Nilufar Addati e Sara Affi Fella è il continuare a contendersi un corteggiatore: Lorenzo Riccardi. Dall'ultima registrazione del trono classico, scopriamo infatti che Sara ha deciso di incontrare nuovamente il corteggiatore, nonostante si sia dichiarato per la Addati. Sara è convinta che la scelta di Lorenzo non sia sincera, nonostante lui dichiari di provare sensazioni più forti con Nilufar. Come Sara, anche molti telespettatori continuano a non essere convinti di questa decisione del corteggiatore, che infatti in studio continua a stuzzicare anche l'altra tronista.

LORENZO CAMBIA IDEA? BRUTTO COLPO IN ARRIVO PER NILUFAR

Lorenzo Riccardi potrebbe decidere di tornare sui suoi passi e ritrattare la decisione di corteggiare Nilufar Addati? È questo il sospetto di molti telespettatori di Uomini e Donne, sin da subito convinti che la "prescelta" sarebbe stata Sara Affi Fella. Che sia stato anche l'arrivo di Nicolò Fabbri a smuovere le acque? Ricordiamo infatti che l'ex corteggiatore di Sabrina Ghio è stato proprio chiamato in studio da Sara, che ha seguito il suo precdente percorso, rimanendone affascinata. Quello che è certo è che il trono rosa ci riserva ancora molte sorprese: in studio molte cose potrebbero ancora cambiare e soprattutto, come molti fan di Uomini e Donne credono, Nilufar potrebbe ricevere una brutta sorpresa molto presto.

