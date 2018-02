Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico, Sara sorprende tutti: torna Nicolò Fabbri! (6 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 6 febbraio 2018 in onda il trono classico. Lorenzo ancora diviso tra Nilufar e Sara, Nicolò Fabbri torna in studio chiamato da una tronista.

06 febbraio 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

Dopo la scelta di Paolo Crivellin, Uomini e Donne riparte dalla normale programmazione. Oggi, 6 febbraio, va in onda una nuova puntata del Trono Classico che riparte con le novità sulle due troniste, Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Lorenzo Riccardi, dopo la scorsa puntata, ha deciso di recarsi in camerino da Nilufar per comprendere perchè non l'abbia portata in esterna. Lei dichiara di non fidarsi per il suo legame all'altra tronista, e infatti in studio va in onda proprio l'esterna con Sara che infastidisce Nilufar che, ancora una volta, li vede molto vicini. Sara ha deciso di uscire anche con Nicolò Ferrari, ultimo arrivato, che porta la Affi Fella in una cantina perché lui vuole portarla nel suo mondo (il corteggiatore ha un'azienda di vini). I due parlano delle passate esperienze televisive passate e dei rivali del corteggiatore.

DUE GRADITI RITORNI IN STUDIO

In studio Emanuele attacca la tronista giudicandola “finta”, poi si va avanti con l'esterna che Nicolò Ferrari ha fatto con Nilufar su un campo da golf. Gianluca in studio trova che i due siano fatti l'uno per l'altra, poi è tempo per la sua di esterna con Nilufar. Il corteggiatore lascia nella camera d’albergo di Nilufar un orsacchiotto di peluche e si rinchiude nell’armadio sorprendendola poco dopo. Intanto in studio ci sono altri due ritorni: il primo è quello di Mirko, che è stato corteggiatore di Sonia Lorenzini; il secondo invece è di un volto molto amato dal pubblico di Uomini e Donne, quello di Nicolò Fabbri, voluto in studio da Sara Affi Fella.

