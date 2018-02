VICKY CRISTINA BARCELONA/ Su Canale 5 il film diretto da Woody Allen (oggi, 6 febbraio 2018)

Vicky Cristina Barcelona, il film in onda su Canale 5 oggi, matedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Rebecca Hall e Scarlett Johansson, alla regia Woody Allen. La trama del film nel dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Canale 5

WOODY ALLEN ALLA REGIA

Vichy Cristina Barcelona, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 6 febbraio 2018 alle ore 23.30. Una pellicola apparsa nelle sale cinematografiche nel 2008 che è stata diretta dal grande attore e regista americano Woody Allen. Il film che si basa su un soggetto scritto dallo stesso regista, è stato sceneggiato dallo stesso Allen. Il lavoro cinematografico è stato prodotto da un cartello di case di produzione (The Weinstein Company, Mediapro, Gravier Productions) esso è ascrivibile al genere delle commedie sentimentali a sfondo drammatico, un genere da sempre amato dal grande regista a stelle e strisce. Ottimo il cast di attori, tra di essi si segnalano Rebecca Hall e Scarlett Johansson con entrambi che detengono i ruoli di protagonisti principali. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VICKY CRISTINA BARCELONA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La pellicola si basa sulla vita di Vicky e Cristina, due giovani turiste americane in vacanza in Spagna. Le due ragazze un giorno girovagando per Barcellona incontrano il famoso pittore Juan Antonio, l’incontro viene replicato la sera stessa in un ristorante. Una volta conosciuto l’uomo, quest’ultimo propone alle due ragazze di accompagnarlo ad Oviedo in un week end, che nelle intenzioni dell’artista dovrebbe essere dedicato al cibo e al sesso. Vicky è riluttante alla sfacciata proposta del pittore, Cristina invece accetta in maniera entusiastica e riesce a convince la sua grande amica. Giunti nella piccola cittadina spagnola, la serata si svolge come l’uomo desiderava, l’unica a raggiungerlo in camera è però Cristina che al culmine si sente male a causa del tanto vino bevuto. Il giorno dopo il pittore e Vicky escono per fare conoscenza e vengono presi dalla passione. La loro storia però è destinata a finire visto l’imminente matrimonio della donna. Juan si innamora nel frattempo di Cristina ma la loro storia viene disturbata dalla ricomparsa della ex donna dell’uomo, Maria Elena una donna mentalmente disturbata che alloggia nel suo appartamento.

La presenza di Cristina nell’appartamento fa però emergere un lato sconosciuto di Maria Elena, con essa la turista americana si trova alla perfezione, e i tre iniziano una storia d’amore e di sesso molto alternativa. Il convincimento di Cristina a ritornare ad una vita normale porta un nuovo sconvolgimento nel trio, con l’ex moglie di Juan che ricade nei noti problemi di instabilità mentale. Vicky nel frattempo si è sposata ma rincontra il pittore a causa di una sua amica, che aveva organizzato un incontro credendola infelice dopo il matrimonio. È la volta di Vicky assecondare i voleri dell’uomo, ancora una volta però nella scena appare Maria Elena che infastidita della nuova donna dell’ex marito spara con una pistola, cercando di uccidere la coppia. L’unica ad essere ferita è Vicky, il colpo non è mortale ma gli fa capire che non è quello l’amore che lei cerca e per questo ritorna dal suo coniuge, nel frattempo Cristina continua a cercare il suo amore impossibile, un amore che sarà costretta a cercare per lungo tempo.

© Riproduzione Riservata.