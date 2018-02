AFTER THE SUNSET/ Su Rai Movie il film con Pierce Brosnan (oggi, 7 febbraio 2018)

After the sunset, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 7 febbraio 2018. Nel cast: Pierce Brosnan e Salma Hayek, alla regia Brett Ratner. La trama del film nel dettaglio.

07 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST PIERCE BROSNAN

After the sunset, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 7 febbraio 2018 alle ore 23:45. Una pellicola d'azione con il titolo che tradotto in italiano significa dopo il tramonto, è stata prodotta nel 2004 ed è stata diretta dal regista Brett Ratner. Tra i lavori più noti di quest'ultimo, ci sono Red Dragon (2002), X-Men: Conflitto finale (2006), mentre l'ultimo in ordine di tempo è del 2014 ed è Hercule il guerriero. After the sunset, vede comparire nel suo cast Pierce Brosnan, il cui volto è legato alle sue interpretazioni delll'agente 007 e che in questo lungometraggio interpreta il ladro Max Burdett. Con lui c'è anche l'attrice Salma Hayek (Lola Cirillo). Il film è stato prodotto dalla New Line Cinema e distribuito da 01 Distribution. Costato 50 milioni di dollari, ne incassò poco di più, 61 milioni, in tutto il mondo. La maggior parte delle riprese si è svolta alle Bahamas. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AFTER THE SUNSET, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Max Burdett, ladro famoso a livello internazionale per i suoi colpi milionari, e la sua affascinante complice Lola, riescono a mettere a segno un colpo favoloso. Infatti riescono a rubare un diamante molto prestigioso, che fa parte di un tris di pietre preziose noti come diamanti di Napoleone. Nonostante l'agente dell'FBI Lloyd faccia di tutto per catturare Max, questi gli sfugge dalle mani e infine decide di ritirarsi dalla sua professione, trasferendosi a vivere con la sua Lola in un paradiso naturale alle Bahamas. Ma il passato di Max tornerà ben presto, l'agente Lloyd non è affatto convinto che lui abbia davvero smesso di rubare, e crede di averne la conferma quando scopre che il terzo diamante di Napoleone si trova su un'imbarcazione che resterà ormeggiata per qualche tempo proprio sull'isola dove ora vive l'ex ladro. Max però nega di aver intenzione di rubare il diamante, e in effetti è così anche se l'agente non gli crede. Il suo istinto però alla fine prevale, tanto più che un ricco imprenditore, che in molti dicono essere un gangster, gli offre molti benefici aggiuntivi se ruberà il diamante per conto suo.

