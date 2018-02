ALICE CAIOLI/ Video, "Specchi rotti": la canzone che esplora il rapporto tra padre e figlia (Sanremo 2018)

Alice Caioli parteciperà alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte, con il brano "Specchi rotti". La cantante di Sant'Agata di Militello ha 21 anni.

Alice Caioli, Nuove Proposte Sanremo 2018

Alice Caioli è uno dei volti più giovani che vedremo sul palco del Festival di Sanremo 2018, in gara con il suo brano Specchi Rotti. L'artista parteciperà alla manifestazione nella sezione Nuove Proposte ed ha già avuto modo di riscuotere un forte successo per il suo singolo, dedicato al rapporto fra padre e figlia. Il testo è a cura della stessa cantautrice e di una sua collaborazione con Paolo Muscolino, mentre la distribuzione è di Round 35. La scelta della Caioli è quindi di presentarsi al pubblico con una canzone del tutto autobiografica, che si basa sul proprio vissuto e con cui spera di conquistare la giuria sanremese. Non le manca di certo il desiderio di farcela, come ha sottolineato in un'intervista a Spettacolo News, ancora emozionata per essere riuscita ad attirare l'attenzione del direttore artistico Claudio Baglioni, ai suoi occhi un vero e proprio pilastro della musica italiana. La prima vittoria per la Caioli è avvenuta quindi prima dell'inizio della manifestazione ed ora punta al raddoppio.

Alice Caioli, in gara tra le Nuove Proposte

Alice Caioli potrebbe vincere il Festival di Sanremo 2018? A giudicare dalle quote assegnate da Snai e Eurobet potrebbe riuscire a posizionarsi in cima alla classifica, ma non ad arrivare alla vittoria finale. La Snai ha infatti assegnato all'artista solo un punteggio di 9.00, che la posiziona sullo stesso scalino di Giulia Casieri, mentre secondo Eurobet potrebbe addirittura arrivare a un terzo posto. In questo caso infatti il punteggio è di 4.50, lo stesso assegnato a Leonardo Monteiro e la sua Bianca. Intanto, la Caioli ha di sicuro tutto il supporto della sua città natale Messina e di Sant'agata di Militello. Il sindaco di quest'ultima, Carmelo Sottile, ha infatti ospitato l'artista al Castello Gallego ed ha invitato la popolazione della cittadina a sostenerla durante questa sua nuova esperienza musicale. Per il primo cittadino infatti non ci sono dubbi: Alice ha già dimostrato di avere la stoffa per una carriera di successo, forte della sua bravura e dei traguardi già maturati fin dal suo esordio.

Salvata dalla musica

Per Alice Caioli salire sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2018 rappresenta di certo un sogno. E non solo perché l'Ariston rappresenta da sempre uno degli scenari più importanti della musica italiana, in grado di incutere forse anche un certo timore. Per la cantautrice infatti essere riuscita a oltrepassare il primo scoglio delle selezioni è stata una sorta di conferma delle proprie capacità. Il brano Specchi Rotti che ha voluto per questa pagina della sua carriera è una ballad soft che unisce il sound r'n'b' ai ritmi più elettronici, un'unione che assicura l'impatto melodico finale. Una strategia voluta da Alice anche per continuare ad essere quella tela bianca su cui vorrebbe che ognuno vedesse il quadro che desidera, come ha sottolineato a Radio 105. Un testo intenso che parla di forza e fragilità, di illusioni e fratture, ma anche di come sia riuscita a superare la mancanza di un rapporto con il padre. In questi giorni, la cantautrice è stata inoltre ospite di Domenica In, dove si è esibita con il suo singolo ed ha sottolineato di essersi salvata grazie alla musica. Anche per questo e per una lontana somiglianza con un'altra grazie big internazionale, la Caioli è stata spesso associata ad Amy Whinehouse. Clicca qui per rivedere il video dell'esibizione di Alice Caioli a Domenica In.

GUARDA IL VIDEO DI ALICE CAIOLI CHE CANTA

