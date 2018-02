ANNALISA/ Video, Il mondo prima di te: fascia blu per la canzone (Sanremo 2018)

Annalisa si è esibita al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Il mondoprima di te". La cantante tornerà sul palco anche nella seconda serata, di mercoledì 7 febbraio.

Annalisa (Facebook)

Annalisa ha ricevuto l'onore di aprire i battenti della prima serata del Festival di Sanremo 2018, con il suo brano Il mondo prima di te. Una canzone che ha permesso agli spettatori a casa ed al pubblico presente all'Ariston di immergersi nel vivo della manifestazione canora, dopo gli sketch di Fiorello e le dovute presentazioni dei padroni di casa. La scelta di Annalisa per la sua partecipazione alla kermesse è un brano pop molto orecchiabile, dal ritornello che rimane impresso fin dal primo ascolto. La cantante della categoria Big ha scelto inoltre di puntare tutto su un look scuro, un abito con scollo vertiginoso a V e smanicato, un elemento unico su cui svetta la gonna a palloncino, corta fino a sopra il ginocchio. Una scelta classica, se non fosse per gli stivaletti scelti per la calzatura, dello stesso colore del vestito e che le hanno permesso ancora di più di valorizzare il suo outfit anni '80. Clicca qui per vedere l’esibizione di Annalisa

IN LINEA CON SANREMO

L'emozione visibile sul suo volto si è spenta alla fine di fronte all'applauso del pubblico, per una canzone che rispecchia in toto il repertorio dell'artista. Aprire la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2018 non è stato di certo semplice per Annalisa, che tuttavia proprio grazie a questo è stata avvantaggiata rispetto agli altri concorrenti. La prima esibizione riesce infatti ad ottenere la completa attenzione del pubblico, così come le aspettative. La sua Il mondo prima di te - clicca qui per l’analisi del testo - ha permesso alla cantante di rimanere in linea con l'aspetto classico della kermesse ed allo stesso tempo di rinfrescare fin dalle prime battute della serata l'intera atmosfera.

IL NUOVO ALBUM

Una voce pulita e innovativa, come è stata definita dalla madrina Michelle Hunziker, che racconta grazie alla sua ballad un cambiamento positivo, una trasformazione che corrisponde alla maturazione artistica della stessa Annalisa. La cantante infatti è ritornata al concorso italiano dopo due anni di assenza, un lasso di tempo che le ha permesso di pubblicare il nuovo album, Bye Bye, che verrà pubblicato il prossimo 16 febbraio. L'accoglienza da parte del pubblico è stata positiva sotto ogni punto di vista, a cui è corrisposto un primo posto in classifica grazie al voto della giuria demoscopica. Annalisa è riuscita infatti a posizionarsi in fascia blu al fianco di altre artiste come Noemi e Nina Zilli.

