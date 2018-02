Amici 17/ Daniele vince la sfida, Veronica Peparini critica Claudia

Amici 17: il ballerino Daniele vince la sfida esterna e resta nella scuola, Veronica Peparini si scontra con la ballerina Claudia, giudicata troppo presuntuosa.

La corsa al serale continua per gli allievi della scuola di Amici 17 che continuano a lavorare duramente per conquistare la fiducia dei professori. Non tutti gli allievi, infatti, riusciranno ad accedere alla fase più importante del talent show di Maria De Filippi. Chi spera di esserci è il ballerino Daniele che è finito in sfida con Matteo. Dopo l’assolo dello sfidante, Daniele si esibisce su una coreografia di Veronica Peparini insieme a quattro professionisti. Il giudice della sfida chiede di vedere un’altra prova e, al termine delle esibizioni, premia Daniele. Nonostante lo sfidante abbia un buon potenziale e una buona tecnica, non riesce a raccontare ed emozionare con la coreografia come, invece, riesce a fare Daniele che resta così nella scuola potendo continuare a lavorare in vista del serale. Nella scuola da inizio gennaio, ha già fatto molti passi avanti e tra tutti i ballerini è uno dei pochi che gode della fiducia di gran parte dei professori che vedono in lui una forte determinazione.

VERONICA PEPARINI SI SCONTRA CON CLAUDIA

La classe dei ballerini di Amici 17 continua ad impensierire i professori. L’unico sul quale nessuna ha da ridire è Bryan che, alla tecnica e alle grandi doti fisiche, unisce una grande forza di volontà. Gli altri ballerini, invece, continuano a scontrarsi con gli insegnanti. Se la scorsa settimana, Alessandra Celentano si è scagliata contro Valentina e Filippo, la nuova settimana è iniziata all’insegna del duro confronto tra Veronica Peparini e Claudia. L’insegnante ha definito troppo “scolastica” l’esibizione di Claudia che non ha accettato le critiche della maestra che, in sala prove, ha giudicato presuntuoso il suo atteggiamento. Dopo aver ascoltato le parole dell’insegnante, Claudia si dice dispiaciuta di essere sembrata presuntuosa e promette di impegnarsi ancora di più. La Peparini le assegna così una coreografia molto articolata che metterà a dura prova il suo talento.

