Andrea Mirò/ Chi è la compagna di Enrico Ruggeri?

Andrea Mirò è la compagna di Enrico Ruggeri, leader dei Decibel, band in gara nella 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale in onda su Rai 1.

07 febbraio 2018 Fabio Morasca

Andrea Mirò, compagna di Enrico Ruggeri (Web)

Andrea Mirò è la moglie di Enrico Ruggeri, leader dei Decibel, la storica band in gara alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale attualmente in onda su Rai 1. Andrea Mirò è una cantautrice, compositrice e direttrice d'orchestra che ha collaborato spesso con Enrico Ruggeri in occasione delle partecipazioni di quest'ultimo al Festival di Sanremo. Nel 2002, ad esempio, Andrea Mirò diresse l'orchestra per il compagno, in gara con la canzone Primavera a Sarajevo. L'anno successivo, invece, Andrea Mirò partecipò in gara come artista in un duetto con Enrico Ruggeri nella canzone Nessuno tocchi Caino. Nel 2010, Andrea Mirò diresse nuovamente l'orchestra per Enrico Ruggeri, in gara con la canzone La notte delle fate. Al di fuori di Sanremo, invece, nel 2008, la Mirò ha collaborato insieme a Ruggeri per la colonna sonora del film East West East - Volata finale, del regista Gjergj Xhuvani, inclusa successivamente nell'album All in - L'ultima follia di Enrico Ruggeri. La Mirò e Ruggeri, comunque, collaborano dal 1994.

I FIGLI DI ANDREA MIRO' ED ENRICO RUGGERI

Andrea Mirò, tornando al Festival di Sanremo, ha diretto l'orchestra anche per altri artisti come Nina Zilli, Andrea Nardinocchi, i Perturbazione e Zibba e ha partecipato in gara in altre tre occasioni, nel 1987, nel 1988 e nel 2000. Nel 2014, invece, la compagna di Enrico Ruggeri ha fatto parte della giuria italiana dell'edizione di quell'anno dell'Eurovision Song Contest. Il vero nome di Andrea Mirò è Roberta Mogliotti ed è la compagna di Enrico Ruggeri dal 1994, anno in cui giunse al termine il matrimonio del leader dei Decibel con Laura Ferrato. Dalla storia d'amore con Andrea Mirò, Enrico Ruggeri è diventato padre di Ugo Benedetto ed Eva Clara. Per la cronaca, Ruggeri, dalla relazione precedente, ha avuto il figlio Pier Enrico, artista noto con il nome d'arte di Pico Rama. Nella sua carriera di cantautrice, Andrea Mirò ha pubblicato nove album di inediti: Mirò, Il centro dei pensieri, Lucidamente, Andrea Mirò, Andrea, A fior di pelle, La fenice, Elettra e Calliope e l'ultimo album in ordine di tempo, Nessuna paura di vivere.

© Riproduzione Riservata.