Antonella Clerici/ Vittorio Garrone, "Per lui potrei rallentare il lavoro"

Antonella Clerici è di nuovo felice in amore, grazie al suo nuovo compagno Vittorio Garrone: come dichiarato al settimanale Chi, per lui potrebbe rallentare il lavoro.

07 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Antonella Clerici

Antonella Clerici torna a Sanremo ma non in qualità di conduttrice della più importante kermesse canora dell'anno. Dal prossimo 16 febbraio sarà infatti alla guida di Sanremo Young, un nuovo reality show canoro che avrà l'obiettivo di scoprire nuovi talenti nel mondo della musica. Ma cosa pensa dei ragazzi di oggi? E come procede la sua vita dal punto di vista professionale e privato? A parlare delle ultime novità da questo punto di vista è lei stessa, nell'intervista rilasciata nell'ultimo numero del settimanale Chi. In esso, la conduttrice della Prova del cuoco precisa l'importanza di sfondare, ma senza abbandonare lo studio: "Consiglio ai ragazzi di continuare a studiare, farlo non è un optional: nello spettacolo, con la cultura acquisisci gli strumenti per difenderti. E di divertirsi: zero pressione". E proprio a sua figlia Maelde non consiglierebbe di entrare a far parte di questo mondo anche se non si intrometterebbe troppo nelle sue decisioni: "Spero che faccia l'astronauta o il medico, spero soprattutto che abbia successo in quello che fa".

Antonella Clerici innamorata del suo Vittorio

Antonella Clerici è di nuovo felice in amore, grazie alla relazione con Vittorio Garrone, l'uomo che le ha presentato un'amica dietologa e che in pochi mesi è diventato il suo punto di riferimento: "Vittorio è un uomo straordinario, poi ha già dei figli suoi ed è un papà splendido (...) Lui vive in un'altra città nel basso Piemonte". La conduttrice spiega i particolari del suo primo incontro con il nuovo compagno: "La mia amica mi parlava sempre di quest'uomo che aveva in cura. È molto psicoloca. Vittorio mi ha detto poi che per lui è stato un colpo di fulmine, che avrebbe inseguito il mio taxi quella stessa sera. Io avevo paura, non volevo fidarmi di nuovo". Di lì alla nascita di una relazione stabile il passo è stato breve anche se Vittorio non ha mai voluto bruciare le tappe, cercando di essere paziente e collaborativo: "È un uomo moderno ma anche di altri tempi, cerca sempre un modo per aiutarmi e non per complicarmi la vita. Per lui potrei decidere di cambiare la mia vita, rallentare nel lavoro, perché no? Deciderò a giugno".

