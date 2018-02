BEAUTIFUL/ Quali sono le vere intenzioni di Sheila Carter? (Anticipazioni 7 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 7 febbraio: Quinn ha sorpreso Sheila Carter a casa di Katie ma non conosce la sua vera identità. Oggi però la notizia si diffonderà...

07 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Sheila Carter

L'entrata in scena di Sheila Carter nelle puntate italiane di Beautiful è un momento epico per gli storici telespettatori. È impossibile non dimenticare le sue malefatte del passato, con gli scontri avuti pressoché con tutti i protagonisti della soap americana. In primis Stephanie, con la quale si trovava in competizione per conquistare il cuore di Eric, ma anche Ridge, Brooke, Taylor e chi più ne ha più ne metta. Tutti credevano che Sheila fosse morta a Genoa City nel cross-over con Febbre d'amore ed eccola riapparire dal nulla, proprio nel giorno in cui qualcuno ha sparato a Quinn. Ecco perché i sospetti, che fino a pochi minuti prima erano ricaduti su Katie, si sposteranno inevitabilmente sulla più cattiva della storia di Beautiful. Come altrimenti spiegare la sua presenza a casa di Katie? La Carter si trova lì proprio per vendicarsi della nuova moglie di Eric?

Beautiful: Sheila è davvero sincera?

Grande curiosità ha scatenato tra i telespettatori di Beautiful il clamoroso ritorno di Sheila Carter interpretata, come in passato, dall'attrice Kimberlin Brown. Dopo avere visto Quinn (che non l'ha mai incontrata in passato e quindi non l'ha riconosciuta), la ex moglie di Eric vedrà oggi Katie che non ci metterà molto ad accusarla di essere l'attentatrice della Fuller. Sheila cercherà di giustificare la sua presenza e confesserà di essere tornata a Los Angeles con i migliori scopi ovvero farsi perdonare per i tanti errori commessi in passato e dimostrare ad Eric e alla famiglia Forrester di essere cambiata. Parole che, pronunciate dalla storica dark lady, saranno molto difficili da comprendere. Ed infatti la stessa Quinn, alla quale si aggiungeranno anche Katie ed Eric, non potrà credere ad una simile versione dei fatti: su di lei ricadranno subito le colpe del tentato omicidio, una tesi inevitabile e fin troppo scontata. E ben sappiamo che a Beautiful è meglio non dare nulla per scontato...

