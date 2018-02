BELEN RODRIGUEZ/ Nina Moric rilancia: "Ho deciso che querelarla e devolvere il ricavato ai terremotati"

Nina Moric, rinviata a giudizio con l'accusa di diffamazione, risponde a Belen Rodriguez e minaccia di querelarla devolvendo il ricavato ai terremotati di Amatrice.

07 febbraio 2018 Redazione

Nina Moric e Belen Rodriguez

Per qualche giorno Belen Rodriguez era rimasta ai margini delle scene tanto che ne avevamo persino sentito la mancanza: con Andrea Iannone a Sepang e lei in trasferta negli Stati Uniti per la campagna pubblicitaria della Swarovski, gli idoli indiscussi del gossip nostrano non davano notizie di sé ma ora quella tranquillità è solo un lontano ricordo. Le recenti immagini pubblicate dal settimanale Mio riportano infatti la modella argentina alle prese con un incontro newyorkese con il famoso fotografo Timur Emek e lei appare raggiante in sua compagnia, tanto che le malelingue hanno subito cominciato a dire la loro. Si è trattato solo di una collaborazione artistica o c'è sotto dell'altro? Tra lui e Belen è nato l'amore? Per ora tutto tace e la diretta interessata appare concentrata nel suo più grande amore ovvero il piccolo Santiago dal quale era rimasta lontana per diversi giorni. Non è questo l'unico pensiero da affrontare dopo il ritorno in Italia: Belen era all'estero quando Nina Moric era stata rinviata a giudizio, ma ora la croata non sembra disposta a tacere, dicendo la sua su quanto accaduto.

Belen Rodriguez e Nina Moric: lo scontro continua

Continua il botta e risposta tra Belen Rodriguez e Nina Moric, in seguito alla decisione del tribunale di Milano di rinviare a giudizio la showgirl argentina con l'accusa di diffamazione. Il primo ad esprimersi sulla questione era stato proprio l'avvocato della Rodriguez, che si era rivolto a Dagospia precisando: "La sig.ra Moric ormai vive completamente scollegata dalla realtà e dal mondo, tant'è che purtroppo per lei ha bisogno di rivangare episodi dello scorso millennio". Parole che la Moric non sembra disposta a digerire senza aggiungere ulteriori dichiarazioni. Da qui la sua minaccia di querelare la rivale e devolvere, in caso di vittoria, il ricavato ai terremotati di Amatrice: "Siccome la signora Rodriguez, visto l'infondatezza della querela per averla definita trans, ha pensato di cambiare le carte in tavola, ha dichiarato che lei si è sentita diffamata dalle mie dichiarazioni sul fatto che lei girasse nuda davanti a mio figlio (manco se questo costituisse reato). Siccome il testo della querela i giornali lo apprendono dalla procura e non dalla sottoscritta, non capisco perché io gratuitamente mi debba sentir dire che sono scollegata dalla realtà". Ha quindi precisato: "Per scusarmi con la Nazione che mi ospita per l'intasamento del tribunale, qualsiasi eventuale cifra mi sarà dovuta la devolverò interamente per i terremotati di Amatrice".

