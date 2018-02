BIAGIO ANTONACCI E CLAUDIO BAGLIONI/ Video, l'Ariston si infiamma con l'inedito duo (Sanremo 2018)

Biagio Antonacci e Claudio Baglioni si esibiranno in un dueltto al Festival di Sanremo 2018, dando vita a una delle canzoni più famosi del presentatore romano.

07 febbraio 2018 Francesco Agostini

Biagio Antonacci

Sul palco dell'Ariston Biagio Antonacci e Claudio Baglioni (nella veste di presentatore-cantante) scalderanno il pubblico dando vita a un inedito duo. L'edizione 2018 del Festival di Sanremo vedrà una sorta di autocelebrazione per Claudio Baglioni, visto che il cantante epresentatore avrà tantissimi omaggi dagli artisti e dagli ospiti che si susseguiranno sul palco. Certamente questa con Biagio Antonacci sarà una bella occasione per fare festa e per poter riportare in auge un vero e proprio classico del repertorio di Claudio Baglioni come 'Mille giorni di te e di me'. Il pubblico certamente sarà contento di questa scelta, visto il grande affetto e amore che ha per il cantante romano, nato nel quartiere di Centocelle. Attivissimo in questo periodo fra concerti di vario tipo, Biagio Antonacci ha deciso di ritagliarsi un ruolo importante anche in questo Festival di Sanremo, che si prospetta davvero ricco di ospiti di qualsiasi tipo, che certamente alzeranno lo share e faranno sì che il pubblico a casa possa vivere con maggiore passionalità la rassegna canora più importante dell'anno.

IL GOSSIP DI BIAGIO

La vita sentimentale di Biagio Antonacci è sempre stata sotto l'occhio delle telecamere fin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo. Il motivo è presto detto: il cantante è stato a lungo legato sentimentalmente con la figlia di Gianni Morandi, Marianna. Assieme a lei ha passato parecchi anni della sua vita, dal 1993 al 2002. Una bella fetta di esistenza, dunque, che ha portato con sé anche due doni belissimi come due figli. Dopo anni sereni e felici, però, la coppia ha improvvisamente deciso di separarsi e di dividere le proprie strade una volta per tutte. Per Biagio dunque si è aperto un altro periodo della sua vita che lo ha portato a riconsiderare diversi aspetti della sua esistenza e a ricominciare. E, alla fine, anche Antonacci ce l'ha fatta: si è legato sentimentalmente con un'altra donna, Paola, con cui sta vivendo tuttora una bellissima storia d'amore. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2003, dunque appena un anno dopo il termine della storia con Marianna Morandi. Antonacci e Paola non sembrano comunque avere alcuna intenzione di convolare a nozze, almeno per il momento.

POLEMICA BAGLIONI - RICCI

La polemica che si sta trascinando da giorni fra il presentatore di questa edizione del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni, e il papà di Striscia la notizia, Antonio Ricci, non accenna minimamente a placarsi. Nei giorni scorsi Ricci aveva sparato a zero su Baglioni, con una cattiveria tale da suscitare l'ira delle orde di fans che, schiumanti di rabbia, si erano rivolti proprio allo stesso Ricci con toni d'accusa.Il fan club di Baglioni aveva chiesto ufficialmente le scuse di Ricci all'autore di 'Mille giorni di te e di me', ma dall'altra parte della barricata nessuno è stato disposto a cedere. Anzi. Con il cinismo che gli è proprio, Antonio Ricci, come riporta il sito internet Velvetgossip.it, ha dichiarato: "Voi del fan club avete fatto una petizione affinché io chiedessi scusa al vostro grande poeta. Scusatemi ma non ce la faccio. Baglioni è uno che ha dato vita al verso 'accoccolati ad ascoltare il mare' e quindi è lui che dovrebbe chiedere scusa all'umanità intera. Non riesco proprio ad accoccolarmi con voi, preferisco avere una pistola alla tempia; meglio la morte che l'accocolamento."

