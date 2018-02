Beatrice Niederwieser/ Chi è la moglie di Red Canzian ex componente dei Pooh?

Beatrice Niederwieser è la moglie di Red Canzian, ex componente dei Pooh e cantante in gara alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse in onda su Rai 1.

07 febbraio 2018 Fabio Morasca

Beatrice Niederwieser, moglie di Red Canzian (Facebook)

Beatrice Niederwieser è la moglie di Red Canzian, l'ex componente dei Pooh che sta prendendo parte alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale attualmente in onda su Rai 1. Beatrice Niederwieser è la moglie di Red Canzian dal 2000, precisamente dal 9 luglio: entrambi hanno un figlio che lavora nel mondo della musica. Red Canzian, infatti, è il padre della cantautrice Chiara Canzian mentre Beatrice Niederwieser è la madre del batterista Phil Mer, che nel corso della sua carriera ha anche suonato insieme ai Pooh. Red Canzian e sua moglie vivono in una villa nei pressi del fiume Sile a Sant’Elena di Silea, paese in provincia di Treviso, dove il bassista dei Pooh vive da circa trent'anni. Beatrice Niederwieser è la seconda moglie dell'ex bassista dei Pooh: Red Canzian, infatti, è già stato sposato con Delia Gualtiero, dal 1986 al 1992. Red Canzian, in un'occasione, ha condiviso su Facebook una foto che la ritrae insieme alla moglie e una dedica che ha fatto riferimento ad un serio problema di salute avuto nel 2015.

CANZIAN: "ALL'INIZIO, LEI ERA SPOSATA E INCINTA DI PHILIPP..."

Circa tre anni fa, infatti, Red Canzian è stato operato al cuore a causa di un'aneurisma. Il 9 luglio del 2016, giorno in cui Canzian e la moglie festeggiano il loro anniversario, il musicista e cantante ha condiviso questo messaggio: "Oggi è il nostro anniversario di matrimonio... Sono stati anni importanti, nei quali anche i passaggi difficili, come quello dello scorso anno, sono serviti a renderci forti e consapevoli della bellezza di questa nostra storia... Oggi sarò in concerto a Locarno e allora, Bea ed io, abbiamo approfittato, ieri sera, per riservarci una cena noi due". In un'intervista al sito AltoAdige.it, invece, Canzian ha svelato che l'inizio della storia d'amore con l'attuale moglie non è stato dei più semplici: "Lei era sposata e incinta di Philipp. Io ero ancora sposato con la mia prima moglie e con una figlia, Chiara. La cosa era molto complicata. Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci era l'unica cosa che potevamo fare".

