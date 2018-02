CECILIA RODRIGUEZ / Ad una festa con l'ex cognato Stefano: prove di riavvicinamento a Francesco Monte?

Cecilia Rodriguez è stata avvistata ad una festa insieme a Stefano, il fratello di Francesco Monte. I rapporti tra i due ex cognati continuano anche dal punto di vista professionale.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte: come sono i rapporti tra loro e con i membri delle rispettive famiglie dopo la rottura avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip 2? Già sappiamo che, sebbene non ci siano più contatti frequenti, Belen Rodriguez continua a sostenere il suo ex cognato in questo difficile momento. La conferma è arrivata dal like messo sul lungo post pubblicato dall'ex tronista su Instagram, nel quale ha dato la sua versione dei fatti su quanto accaduto all'Isola dei famosi 2018, rispondendo alle accuse di Eva Henger. Ma anche tra Cecilia Rodriguez e la famiglia del suo ex fidanzato le cose stanno andando bene, a differenza di quanto sembrava in un primo momento. La conferma è arrivata da alcuni video pubblicati dalla modella argentina sulle sue Instagram Stories in occasione di uno dei tanti eventi collaterali organizzati a margine del Festival di Sanremo 2018. In essi, Cecilia appare divertita e felice proprio in compagnia di Stefano, il fratello di Francesco, con il quale non ha chiuso i ponti negli ultimi mesi.

Cecilia Rodriguez e il fratello di Francesco Monte: l'amicizia continua

Cecilia Rodriguez continua a frequentare il fratello di Francesco Monte anche dopo la rottura ufficiale. I video pubblicati sui social network lasciano pochi dubbi a tal proposito e le motivazioni sono chiare: nonostante i problemi con l'ex fidanzato, Chechu non ha interrotto i rapporti professionali con Stefano, che continua ad essere il suo agente. Una collaborazione che non si limita alla sola Cecilia, ma che coinvolge anche Jeremias, a sua volta entrato a far parte dell'agenzia di Monte. L'amicizia e il lavoro non sono stati dunque intaccati dai recenti problemi avuti con Francesco, il quale a sua volta in questo momento ha ben altro a cui pensare che non alla sua ex. Dal suo abbandono dell'Isola dei famosi 2018 è apparso estremamente battagliero, preannunciando ripercussioni legali contro Eva Henger per quelle che lui ha definito false accuse.

