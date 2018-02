CHIARA NASTI / Sulle accuse a Francesco Monte: "Non voglio essere associata alla cosa" (Isola dei famosi 2018)

Chiara Nasti, intervistata da Vanity Fair, ha parlato del suo abbandono all'Isola dei famosi 2018, precisando il suo punto di vista sulla questione Francesco Monte.

07 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

L'avventura di Chiara Nasti all'Isola dei famosi 2018 è stata più breve del previsto: a soli sei giorni dallo sbarco a Cayos Cochinos, la fashion blogger napoletana ha deciso di ritarsi a causa della forte nostalgia che aveva della sua famiglia e del suo fidanzato Ugo. Una scelta di cui non si pente e che ha riconfermato nel corso della sua intervista a Vanity Fair. In essa, l'ex naufraga ha parlato dei rapporti con i suoi compagni di avventura, spiegando anche le motivazioni della sua assenza dall'ultima diretta del reality show. E a questo punto, il riferimento al caso Francesco Monte - Eva Henger è inevitabile. La Nasti racconta infatti di non essere stata chiamata dalla produzione in quanto gran parte della puntata sarebbe stata dedicata proprio alle affermazioni della Henger e al ritiro dell'ex tronista: "C'è stato tutto il caso di Francesco e così hanno evitato di chiamarmi. Non ho capito neanch'io bene cosa sia successo".

Chiara Nasti prende le distanze sul caso di Francesco Monte

Chiara Nasti mette fin da subito le cose in chiaro nell'intervista a Vanity Fair, precisando di non voler essere avvicinata in nessun modo a Francesco Monte: "Sono tornata da poco, ma so solo che non voglio essere associata a quella cosa". Per quanto riguarda invece i rapporti con gli altri naufraghi ammette di avere stretto amicizia con Giucas Casella: "mi sono sembrate tutte brave persone. Ho legato tantissimo con Giucas perché, nonostante fosse un adulto, lo sentivo molto vicino a me. È bello vedere una persona più grande che voglia mettersi in gioco, e poi mi faceva molto ridere. E poi ho anche legato con Bianca, che vedevo un po' come una sorella maggiore che mi dava consigli". Aggiunge dei particolari anche sulla sua decisione di andarsene che non è stata dettata dal brutto tempo come qualcuno ha ipotizzato: "Ero consapevole del tempo avverso e che il cibo sarebbe stato poco. La scelta l’ho presa solo per la mancanza dei miei affetti. Volevo solo tornare da loro in quel momento e così ho fatto".

