Alpini contro Claudio Baglioni, Sanremo 2018/ “Ho fatto una battuta, ma li amo”. Poi canta per far pace...

Claudio Baglioni ha aperto il "suo" Festival di Sanremo 2018 con il botto: una media di 11.603.000 telespettatori con il 52,1% di share. Ma c'è il caso alpini...

07 febbraio 2018 - agg. 07 febbraio 2018, 16.15 Elisa Porcelluzzi

Claudio Baglioni (La Presse)

Dopo la polemica del presunto plagio, ecco un nuovo caso al Festival di Sanremo 2018. A far scoppiare la bufera è l'Associazione nazionale alpini che si è scagliata contro il direttore artistico Claudio Baglioni. Quest'ultimo è finito nel mirino per una battuta nella conferenza stampa di presentazione: «Non faremo un'adunata di alpini». Matteo Salvini ha colto al balzo l'occasione per annunciare che porterà la protesta degli alpini all'Ariston quando andrà venerdì sera. Ma la polemica pare già esaurita, perché Claudio Baglioni, che ama i cori alpini, è pronto a riconciliarsi con loro entrando in scena con la penna sul cappello. Lo ha detto lo stesso Baglioni, che poi ha accennato alcuni canti più famosi degli alpini, accompagnato dagli applausi della sala stampa. «Ieri ho fatto una battuta. Tra l'altro li ho anche salutati, avrei cantato con loro chiedendomi se si fossero sentiti nel collegamento. Amo talmente tanto i canti alpini e che sono anche in grado di fare un coro da solo e sul lago di Misurina ho anche cantato con un coro di alpini». (agg. di Silvana Palazzo)

IL FESTIVAL DI SANREMO DI CLAUDIO BAGLIONI

Aleggiava grande curiosità attorno alla prima puntata della 68° edizione del Festival di San Remo la cui direzione artistica è stata affidata per la prima volta in assoluto ad un cantante. Il prescelto per il ruolo di direttore artistico dell'edizione 2018 del Festival è stato Claudio Baglioni, uno dei cantanti italiani più amati di tutti i tempi. La sua performance da conduttore è stata impeccabile, riuscendo ad amalgamarsi alla perfezione con le personalità dei due conduttori ufficiali del festival, ovvero Michelle Hunziker e Pierfrancesco Savino. Non sono mancati siparietti comici i entrambi i presentatori e con gli ospiti speciali della serata (Fiorello e Gianni Morandi). Numerose sono state le perfomance canore in cui Claudio Baglioni ha reinterpretato alcuni suoi grandi successo del passato. In duetto con Fiorello ha interpretato il suo brano “E tu”, al termine del quale il pubblico in sala è esploso in una fragorosa standing ovation. La serata avrebbe dovuto ospitare anche la splendida Laura Pausini, costretta a saltare l'appuntamento con il palco del Festival a causa di una laringite. Baglioni è stato dunque costretto a correre ai ripari, salutando calorosamente la Pausini che ha raggiunto il palco dell'Ariston telefonicamente e che sarà in studio sabato, per la serata conclusiva.

MONOLOGO POETICO

Nel complesso la prima esperienza di Claudio Baglioni in veste di presentatore televisivo non ha deluso le attese. Il cantautore romano si è infatti mostrato sciolto e completamente a suo agio nelle vesti di conduttore. Da sottolineare il suo monologo di apertura sull'importanza ed il ruolo della musica nella vita di tutti giorni. Due minuti di pura poesia che hanno anticipato l'ingresso in sala dei due presentatori e l'inizio ufficiale della gara. Straordinari sono stati i suoi siparietti comici con i due conduttori, dimostrando di saper prendersi poco sul serio, intrattenendo il pubblico e strappando un sorriso.Le sue esibizioni canore con Fiorello e Gianni Morandi hanno impreziosito la serata già di per se incantevole per l'ottima offerta musicale proposta in questa nuova edizione del Festival.

ASPETTATIVE ALTE PER LE PROSSIME PUNTATE

Oltre al merito per aver saputo destreggiarsi al meglio con la conduzione, Claudio Baglioni ha infatti dimostrato di essere riuscito a riportare sul palco dell'Ariston brani eccellenti ed interpretati da grandi artisti del passato e del presente. Dopo la prima puntata della 68° edizione del Festival le aspettative rimangono elevate. L'ottima performance della prima serata deve infatti essere valutata al netto della comprensibile emozione che certamente colpisce anche artisti navigati e di grande esperienza come Claudio Baglioni. Il cantautore riuscirà quindi, senz'altro, ad offrire al pubblico a casa sempre nuovi spunti di riflessione e momenti di leggerezza che contribuiranno a rendere questa nuova edizione del Festival unica ed indimenticabile.

