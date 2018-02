COMA/ Su Rete 4 il film con Lauren Ambrose e Geena Davis (oggi, 7 febbraio 2018)

Coma, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 7 febbraio 2018 alle ore 23.45. Si tratta di una miniserie in due puntate che va in onda in un unico montaggio. Coma, si ispira ad un romanzo di Robin Cook pubblicato nel 1977, da cui fu tratto un film l'anno seguente diretto da Michael Crichton. Il lungometraggio che va in onda su Rete 4 per la prima volta in chiaro sulle reti televisive italiane, è stato diretto dal regista Mikael Solomon ed è stato prodotto dal famoso regista Ridley Scott insieme a suo fratello Tony. La miniserie, trasmessa per la prima volta nel 2012 sulla rete americana A&E Network, fu dedicata alla memoria di Tony Scott, che si suicidò poco prima della messa in onda. Fanno parte del cast di attori Lauren Ambrose (Susan Wheeler), Steven Pasquale (il dottor Mark Bellows), Geena Davis (la dottoressa Agnetta Lindquist) e James Woods (il dottor Theodore Stark). Nella miniserie appare anche Richard Dreyfuss nei panni del professor Hillside. Le riprese si sono svolte per la maggior parte ad Atlanta, nello stato della Georgia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Susan è una giovane praticante in medicina che inizia la sua attività presso il prestigioso Peach Tree Memorial Hospital, che è stato fondato da suo nonno. Qui inizia a collaborare con gli altri medici dello staff, quando però iniziano ad accadere strani fatti. In particolar modo, un numero crescente di pazienti sottoposti ad interventi chirurgici di routine non si risvegliano dopo l'intervento e cadono in uno stato di coma profondo apparentemente inspiegabile. Questi pazienti vengono poi trasferiti presso un'altra struttura, il Jefferson Institute, diretto dall'inquietante miss Emerson che si riferisce ai suoi pazienti come ai suoi bambini. Susan vuole vederci chiaro e comincia ad indagare, avvicinandosi pericolosamente alla verità. Difatti cominciano a succedere misteriosi incidenti a chi la aiuta, e lei, trova delle microspie nella sua stanza. Ben presto comprende che anche la sua vita potrebbe essere in pericolo... Cosa accadrà?

