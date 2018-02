Chi l’ha visto? / Anticipazioni e casi: Pamela Mastropietro, nuovo focus della Sciarelli (7 febbraio 2018)

Chi l'ha visto, anticipazioni e casi puntata 7 febbraio 2018: Federica Sciarelli sfida il Festival di Sanremo e parla del caso della 18enne Pamela Mastropietro, le ultime news.

07 febbraio 2018 Valentina Gambino

Chi l'ha visto, anticipazioni

Questa sera, mercoledì 7 febbraio alle 21.15 sulla terza rete di Casa Rai, sfidando la seconda serata del Festival di Sanremo 2018, Federica Sciarelli torna in pista con Chi l’ha visto?, mantenendo il suo programma nella stessa ora e giornata (come ben sapete, in occasione del Festival esiste una massiccia controprogrammazione). La nuova puntata del programma dedicato ai casi di cronaca nera, si occuperà della storia di Pamela Mastropietro. La mamma della giovane si era rivolta alla redazione del popolare programma per fare un appello, dopo la sua scomparsa dalla comunità che la stava accogliendo. Il destino della 18enne però si è tragicamente compiuto e così la sofferenza e lo sconforto, hanno preso il sopravvento spazzando via ogni tipo di speranza di poterla ritrovare in vita. Il corpo della ragazza infatti, è stato trovato nella valigia che la stessa si era portata dietro nel tentativo di “cancellare il suo passato”. In diretta tutti gli aggiornamenti e gli ultimi movimenti della ragazza nelle ore precedenti al ritrovamento.

Chi l’ha visto, info streaming e social

