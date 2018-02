Classifica Sanremo 2018/ Cantanti big, seconda serata: pronostico vincitore, Lo stato sociale la sorpresa?

Sanremo 2018, classifica cantanti big della seconda serata: Lo stato sociale e Annalisa in crescita secondo il pronostico. Ermal Meta e Moro in calo causa accuse di copiatura della canzone?

07 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

Dieci dei venti big in gara al Festival di Sanremo 2018 tornano sul palco del Teatro Ariston oggi, mercoledì 7 febbraio, per la seconda serata della kermesse musicale di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Ad esibirsi questa sera saranno Annalisa, Red Canzian, Decibel, Diodato e Roy Paci, Elio e le storie tese, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Ornella Vanoni, Pacifico e Bungaro, Le Vibrazioni e Nina Zilli. Dieci nomi che, nel corso della prima serata hanno già diviso il pubblico. Nella zona alta della classifica stilata con i voti del televoto, della giuria demoscopica e della sala stampa, nella zona blu ovvero quella più gradita, tra i big che si esibiranno stasera, si sono piazzati Ermal Meta e Fabrizio Moro, Annalisa, Ron e Nina Zilli i cui brani sono non solo stati apprezzati dagli addetti ai lavori ma anche dai telespettatori che, tuttavia, aspettano di ascoltarli ancora prima di decidere su quale puntare. Il risultato della prima serata, dunque, verrà confermata anche in questa seconda serata?

PRONOSTICO VINCITORE: ERMAL META E FABRIZIO MORO SEMPRE FAVORITI

Scongiurato il rischio squalifica, Ermal Meta e Fabrizio Moro restano i favoriti per la vittoria finale di Sanremo 2018. Il brano “Non mi avete fatto niente” presenta un testo profondo e attualissimo accompagnato da una melodia che lascia subito il segno. La sensibilità e l’emotività di Ermal Meta unite alla rabbia e alla grinta di Fabrizio Moro rendono il tutto un mix perfetto che ha conquistato immediatamente il pubblico. Dopo essersi piazzati nella zona blu della classifica dopo la prima esibizione, i due cantautori si candidano ad occupare i primi posti della classifica provvisoria anche stasera. Ermal Meta e Fabrizio Moro, infatti, restano i super favoriti con la loro vittoria quotata a 3,50. Tra i cantautori più apprezzati del momento, Ermal Meta e Fabrizio Moro, rispetto alla maggior parte dei big che hanno puntato sull’amore, hanno scelto di cantare la reazione della gente ai numerosi attentati. Un brano intenso, profondo e sincero che potrebbe regalare la vittoria a due grandi protagonisti della musica italiana che, già lo scorso anno, lasciarono il segno con “Vietato morire” e “Portami via”.

CLASSIFICA SANREMO 2018: ANNALISA POTREBBE ESSERE LA SORPRESA

La vera sorpresa del Festival di Sanremo 2018, tuttavia, potrebbe essere Annalisa Scarron con il brano “Il mondo prima di te”. Dopo la prima serata di Sanremo 2018, i bookmakers hanno rivisto le quote e la vittoria di Annalisa ha recuperato qualche posizione. La vittoria finale della cantante nata nella scuola di Amici, infatti, è quotata a 10, molto distante dai favoritissimi Ermal Meta e Fabrizio Moro anche se è lei la cantante più amata sui social. Annalisa, oltre che per il brano, ha conquistato tutti anche per il look. In base a quanto accaduto durante la prima serata, dunque, nella classifica provvisoria della seconda serata, non dovrebbero esserci grandi sorprese. Ermal Meta e Fabrizio Moro, Annalisa, Ron e Nina Zilli dovrebbero confermare l’ottima impressione del debutto. Chi, invece, potrebbe recuperare qualche posizione sono Le Vibrazioni che, ieri sera, hanno cantato per ultimi mentre oggi apriranno la serata potendo così contare su un pubblico più giovane e più attento.

