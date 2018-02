Clizia Incorvaia/ Chi è la moglie di Francesco Sarcina? La vita dopo l'arrivo delle figlia Nina

Clizia Incorvaia è la moglie di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, il gruppo attualmente in gara nella categoria Big alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, attualmente in onda su Rai 1. Clizia Incorvaia è un personaggio televisivo, modella e fashion blogger di origini siciliane, 32 anni, che il pubblico televisivo ha potuto vedere in programmi come Chiambretti SuperMarket, Chiambretti Night, Markette, Nord Sud Ovest Est, Glamourshots e soprattutto Pechino Express. Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, infatti, hanno partecipato all'adventure-game di Rai 2 durante la quinta edizione, come I Coniugi, giungendo al sesto posto finale. Il leader de Le Vibrazioni ha avuto da Clizia Incorvaia la sua seconda figlia, Nina, prima figlia, invece, per quanto riguarda la Incorvaia. Nina è nata precisamente il 24 agosto 2015. Sempre nel 2015, precisamente il 12 giugno, Clizia Incorvaia e il cantante e chitarrista milanese sono convolati a nozze in una cerimonia che si è tenuta nel Castello di Falconara, nei pressi di Caltanissetta, in Sicilia.

CLIZIA INCORVAIA: LA VITA CON SARCINA DOPO LA NASCITA DI NINA

In un'intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, Clizia Incorvaia ha parlato del suo rapporto con Francesco Sarcina, soprattutto dopo la nascita della loro bambina. Queste sono state le dichiarazioni della fashion blogger siciliana: "Appena è nata Nina, ho detto a Francesco: “Non perdiamoci di vista”. E continuiamo a fare così. Ho sempre dato importanza allo stare insieme fisicamente anche quando ero esausta, quando non dormivo da giorni. Bisogna continuare a fare l’amore col proprio marito". In quest'intervista, Clizia Incorvaia ha svelato un segreto per mantenere la coppia unita anche dopo la nascita di un figlio: riservarsi una sera a settimana tutta per loro. Per quanto riguarda altri dettagli della sua vita privata, Clizia Incorvaia è laureata in Scienze della comunicazione all’Università Cattolica di Milano. Nel suo curriculum, troviamo anche molti spot pubblicitari e video musicali. Attualmente, sul proprio profilo ufficiale Instagram, Clizia Incorvaia può contare su oltre 200mila followers.

