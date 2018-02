DANCE DANCE DANCE 2/ Oggi non va in onda su FoxLife. Il programma torna mercoledì 14 febbraio 2018

Questa sera, mercoledì 7 febbraio 2018, su FoxLife non va in onda il quarto appuntamento con la seconda stagione di Dance Dance Dance, condotto da Andrea Delogu.

07 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Dance Dance Dance su FoxLife

Questa sera, mercoledì 7 febbraio 2018, su FoxLife non va in onda la seconda stagione di Dance Dance Dance, condotta da Andrea Delogu e l’inviato delle Iene Nicolò De Devitiis. Il programma tornerà mercoledì 14 febbraio (in replica venerdì 16 febbraio su Tv8). In attesa del nuovo appuntamento con Dance Dance Dance, rivediamo cosa è successo nella terza puntata. Al tavola della giuria c’erano: Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri. Sette le coppie in gara: Marco Delvecchio e Federica Delvecchio (la figlia); Giulio Berruti e Cristina Marino; Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi; Dino Abbrescia e Susy Laude; Carlotta Ferlito e Frank Chamizo; Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso; Silvia Provvedi e Giulia Provvedi (le Donatella). La puntata è stata caratterizzata da esibizioni single, un solo un ballerino per ciascuna coppia si è esibito con una coreografia. Roberta Ruiu ha ballato “Can’t get you out of my head” di Kylie Minogue; Carlotta Ferlito “Chandelier” di SIA; Marco Delvecchio si è esibito sulle note di “Beautiful Monster” di Ne-Yo; a Silvia Provvedi è stato assegnato “Bang Bang” di Jessie J; Dino Abbrescia è diventato uno spazzacamino per “Tutti insieme” di Mary Poppins; Giulio Berruti si è scatenato con “Talk Dirty” di Jason Derulo e infine Michelangelo Tommaso ha interpretato Justin Timberlake in “Suit and tie”.

MARCO DEL VECCHIO ELIMINATO

Gli eliminati della quarta puntata sono stati Marco Delvecchio e Francesca Delvecchio, sconfitta al dance off da Dino Abbrescia e Susy Laude. L’ex calciatore non ha preso per nulla bene la sua eliminazione dovuta, secondo la giuria, a “mancanza di sensualità”. Nei giorni scorsi Del Vecchio ha lasciato su Instagram tanti post polemici nei confronti dei giudici: “Siete vergognosi, siete una barzelletta”, “Amicizie, simpatie, vicini di casa" e ”Bluff bluff bluff”. E ancora: “La gente non è stupida, non siete credibili. Vi siete rovinati con le vostre mani. Adios”. I suoi fan, però, lo hanno invitato a non prendersi troppo sul serio: “Non ti arrabbiavi così nemmeno quando giocavi a calcio”. Clicca qui per sapere di più.

