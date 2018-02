DECIBEL/ Video, Lettera dal Duca: fascia rossa per la canzone (Sanremo 2018)

I Decible di Enrico Ruggeri si sono esibiti al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Lettera dal duca". Il trio tornerà sul palco anche nella seconda serata.

Decibel

Presentati con tanto di occhiali da sole alla Mission Impossibile, i Decibel sono ritornati dopo tanti anni al Festival di Sanremo 2018 con la loro Lettera dal Duca. Un brano fortemente voluto dal frontman Enrico Ruggeri e omaggio allo scomparso David Bowie. La canzone voluta dalla band punta al punk e alla musica più affine al genere new wave, un classico dei Decibel e in linea con il loro storico repertorio. Sul palco con forza e grinta, i concorrenti sembrano essere ritornati indietro ai tempi d'oro, per una reunion che li ha ritrovati gomito a gomito dopo anni di silenzio. Il brano dei Decibel si distacca inoltre di molto rispetto al repertorio più classico presentato dagli altri concorrenti, ma adeguato alla decisione di portare sul palco un testo riflessivo e introspettivo. Clicca qui per vedere l'esibizione dei Decibel

FASCIA ROSSA PER IL GRUPPO

Un grande flop per i Decibel: così si potrebbe definire la prima serata al Festival di Sanremo per la band capitanata da Enrico Ruggeri. La loro Lettera dal Duca non è riuscita infatti a convincere del tutto la giuria demoscopica, che ha deciso di farli rientrare fra i concorrenti della fascia più critica. Una scelta che non si adatta con l'applauso che ha accolto l'esibizione dei tre artisti, ma che si sposa perfettamente con la critica che negli ultimi giorni si è abbattuta sulla band. La presenza di David Bowie, anche se in modo virtuale, rimane solo un'intenzione agli occhi degli esperti della linguistica, che hanno puntato il dito contro la scelta dei Decibel di adottare un passaggio in lingua mista, unendo un inglese ed un italiano che si allontana di molto dallo stile di Bowie.

OMAGGIO AL DUCA BIANCO

L'impressione infatti è che la canzone - clicca qui per l'analisi del brano Lettera dal Duca - dei Decibel rappresenti più un omaggio dei tre concorrenti al grande Duca, ma non un messaggio che lo stesso invierebbe ai propri ammiratori. Enrico Ruggeri, Fulvio Muzio e Silvio Capeccia hanno alle spalle tanti anni di collaborazioni e successi e il loro spirito, per ammissione dei diretti interessati, è rimasto invariato rispetto agli anni '80. La prospettiva dei tre concorrenti di rientrare fra i cantanti più distanti dalle linee romantiche della kermesse si è tra l'altro infranta di fronte a sound del tutto estranei al concorso come quelli de Lo Stato Sociale e di Max Gazzè, non riuscendo quindi a farsi notare come sperato.

