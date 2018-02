DIODATO HA AVUTO UNA STORIA CON LEVANTE?/ Dopo i rumors, il silenzio: solo un pettegolezzo? (Sanremo 2018)

Si riaccendono i riflettori su Diodato e Levante, protagonisti del gossip a causa di un presunto flirt. I due cantanti fanno coppia fissa o a legarli è solo una profonda amicizia?

07 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Protagonista con Roy Paci al Festival di Sanremo 2018 con il duetto dal titolo "Adesso", Diodato è recentemente finito sotto la lente di ingrandimento del gossip a causa della sua storia d'amore con Levante. L'ex giudice di X Factor, infatti, di recente ha fatto parlare di sé per la fine del suo matrimonio lampo con Bob Rifo dei Bloody Beetroots, dal quale si è separata qualche mese fa esattamente dopo un anno dalla celebrazione delle nozze. In seguito al loro addio, la cronaca rosa si è interessata sempre di più alla sua vita privata, fino allo scoop pubblicato dal settimanale "Chi" su una presunta liaison proprio con il cantante in gara a Sanremo: "Nonostante i sussurri sulla sua amicizia con Fedez (e la gelosia di Chiara Ferragni), il giudice di X Factor Levante ha già un amore (…) è legata al collega Diodato, cantautore dal food raffinato". È Diodato il nuovo amore di Levante o a legarli è solo una profonda amicizia?

NESSUNA CONFERMA DA PARTE DEI PROTAGONISTI

Occhi puntati su Diodato e Levante, che qualche mese fa, dopo uno scoop pubblicato dal settimanale "Chi", sono finiti nel mirino del gossip a causa di una presunta relazione sentimentale. Sui profili social dei due protagonisti, per il momento, non vi è traccia di alcun legame e, a distanza di qualche mese dai rumors più recenti, tutti i sospetti sembrano aver lasciato il posto alla discrezione. Levante, da parte sua, non sembra fare accenno ad alcuna storia d'amore, mantenendo quindi la riservatezza che da sempre la contraddistingue; stesso trend per Diodato, che a quanto pare sembra dedicare il suo profilo ufficiale all'unica passione che spera di condividere con il suo pubblico: quella per la musica. Il loro chiacchieratissimo flirt è solo frutto di un pettegolezzo o i due hanno dato il via a una relazione sentimentale? Non resta che attendere nuovi sviluppi, che potrebbero arrivare proprio nel corso di questo Festival.

