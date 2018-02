DOGVILLE/ Su Iris il film con Nicole Kidman e Paul Bettany (oggi, 7 febbraio 2018)

Dogville, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 7 febbraio 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Paul Bettany e Stellan Skarsgård, alla regia Lars von Trier. La trama del film nel dettaglio.

07 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST NICOLE KIDMAN

Il film Dogville va in onda su Iris oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 21,00. Una pellicola drammatica che gode dell'interpretazione di Nicole Kidman nei panni di Grace Margaret Mulligan. La pellicola è stata diretta nel 2003 da Lars von Trier, celebre regista danese che si è occupato della regia di film come Le cinque variazioni, Nymphomaniac, Melancholia e Dear Wendy. Accanto a Nicole Kidman, nel cast di Dogville figurano anche Paul Bettany, Stellan Skarsgård, James Caan, Philip Baker Hall, Lauren Bacall e Chloë Sevigny. Il buon riscontro riscosso da Dogville ha spinto i produttori a dar vita ad un sequel del film uscito al cinema nel 2005 con il titolo di Manderlay, pellicola diretta sempre da Lars Von Trier ma che presenta una storia ed un cast completamente diversi rispetto al primo film. Assieme a Manderlay, Dogville va a comporre la saga cinematografica nota col nome di USA - Terra delle opportunità. Il film Dogville, è stato proiettato in anteprima internazionale in occasione del Festival di Cannes nel 2003 nella versione distribuita poi nei cinema di tutto il mondo di circa 171 minuti. La versione italiana è però più breve e lunga solo 138 minuti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DOGVILLE, LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata in un piccolo centro abitato noto come Dogville, che ospita solo quindici residenti. Tra questi, spicca Tom Edison, un giovane scrittore alle prime armi che cerca di ispirare con lunghi discorsi i suoi concittadini. Un giorno, la quiete di Dogville, viene scossa dall'arrivo dell'affascinante Grace Mulligan. La donna è ricercata da un gruppo di criminali senza scrupoli e così Tom decide di aiutarla, offrendole riparo nei meandri della miniea cittadina. Il giovane scrittore chiede al resto degli abitanti di Dogville che Grace possa rimanere a vivere con loro e dopo due settimane di prova, la giovane conquista con grande successo la fiducia di tutti. La situazione inizia a vacillare dopo che in paese viene affissa una locandina raffigurante Grace, indicata come persona pericolosa e ricercata dalla polizia. La giovane donna avrebbe infatti preso parte ad una rapina. Cosa farà la comunità di Dogville? Difenderà la ragazza o la consegnerà alla polizia?

© Riproduzione Riservata.