Davide Simonetta/ Chi è l'ex fidanzato di Annalisa?

Davide Simonetta è l'ex fidanzato di Annalisa, cantante in gara alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale in onda su Rai 1.

07 febbraio 2018 Fabio Morasca

Davide Simonetta, ex di Annalisa (Web)

Davide Simonetta è l'ex fidanzato di Annalisa, cantante in gara nella 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse sanremese attualmente in onda su Rai 1. Annalisa ha parlato della fine della sua storia d'amore con il musicista e produttore discografico lodigiano in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, pubblicata lo scorso novembre. Queste sono state le dichiarazioni della cantante ligure: "Davide Simonetta non è più il mio compagno. Quando abbiamo scritto Direzione la vita stavamo insieme, ora non più. Ma eravamo amici prima, saremo amici ancora. Ci unisce la musica e va bene così, non è detto che non scriveremo ancora insieme in futuro". Davide Simonetta risulta anche tra gli autori de Il mondo prima di te, la canzone con la quale Annalisa sta gareggiando al Festival di Sanremo e con la quale si è esibita, la prima volta, durante la prima serata di quest'edizione, andata in onda martedì 6 febbraio su Rai 1. La cantante ha parlato del suo fidanzato anche in un'intervista concessa al settimanale Spy.

DAVIDE SIMONETTA: TRA GLI AUTORI PIU' RICHIESTI

Queste sono state le altre dichiarazioni rilasciate da Annalisa circa la sua storia d'amore con Simonetta giunta al termine: "Non mi piace mischiare il lato umano a quello professionale. Mi piace parlare di musica e meno di tutto il resto. Io e lui eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia, che è finita. L'amicizia rimane, così come rimangono tutti i lavori che facciamo insieme". Davide Simonetta è uno degli autori più richiesti dalla scena musicale italiana. Il musicista ha lavorato con artisti del calibro di Tiziano Ferro, Dolcenera, Marco Carta, gli Zero Assoluto, i Dear Jack, Chiara Galiazzo, Francesco Renga, Deborah Iurato, Alessio Bernabei, ovviamente Annalisa e molti altri. Nel corso della sua carriera di musicista, Davide Simonetta ha militato in due band, i Karnea, con i quali ha pubblicato gli album Sublime follia e Giù da me, pubblicati rispettivamente nel 2003 e nel 2004, e i Caponord, con i quali ha pubblicato altri due album di inediti, Un film sul panico e Copriti gli occhi, pubblicati rispettivamente nel 2011 e nel 2012.

