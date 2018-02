ELENA SANTARELLI / Il figlio Giacomo, Alessia Marcuzzi gli fa visita: "Sei una guerriera e Jack un portento"

Elena Santarelli ha ricevuto la visita di Alessia Marcuzzi nell'Ospedale Bambino Gesù nel quale si trova ricoverata insieme al figlio Giacomo. Ecco le parole della conduttrice.

07 febbraio 2018 Redazione

Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi

Qualche giorno fa Elena Santarelli e suo figlio Giacomo hanno ricevuto la visita di Alessia Marcuzzi all'Ospedale Bambino Gesù di Roma. La battaglia della famiglia prosegue all'insegna della positività, attorniata dagli amici più cari ma anche delle equipe di medici e infermieri che giorno dopo giorno li accompagnano in questo tortuoso percorso. Pubblicando una foto insieme alla conduttrice dell'Isola dei famosi 2018 e una giovane paziente che tiene in braccio, la Santarelli ha voluto ringraziare per questa visita: "Oggi è stata con noi un'amica speciale. Entriamo e usciamo di qui carichi di positività". Parole alle quali anche Alessia Marcuzzi ha risposto, affidandosi sempre al suo profilo Instagram: "Grazie amica mia per avermi fatto conoscere così tante belle persone oggi all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. È stato emozionante condividere qualche momento con i bambini del reparto di oncoematologia, con le loro famiglie e con i meravigliosi angeli che si prendono cura di loro (in parte con noi in questa foto)".

Elena Santarelli riceve la visita di Alessia Marcuzzi

Il messaggio di Alessia Marcuzzi prosegue con un incitamento all'amica Elena Santarelli e al piccolo Giacomo: "E tu sei una guerriera vera amica mia, e Jack un portento. Ti voglio bene". Parole che la conduttrice ha rinnovato anche nell'ultima diretta dell'Isola dei famosi 2018. Mettendo da parte le polemiche e le accuse per qualche minuto, ha infatti voluto ricordare ancora una volta l'amica e tutto il personale dell'Ospedale Bambino Gesù rinnovando i suoi auguri di pronta guarigione: "Volevo salutare tutti i bimbi e gli infermieri del Bambino Gesù perché so che mi stanno guardando […] Poi volevo mandare un bacio alla mia amica e a Jack. Daje tutta". Inevitabile l'applauso del pubblico presente in studio, al quale si è unito quello dei circa cinque milioni di telespettatori davanti ai teleschermi per seguire il reality show di Canale 5.

