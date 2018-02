ELIO E LE STORIE TESE/ Video, ''Arrivedorci'': il tributo del pubblico per la canzone d'addio (Sanremo 2018)

Con la canzone ''Arrivedorci'' tornano al Festival di Sanremo Elio e le storie tese per dare l'addio al mondo dello spettacolo. Questa sarà infatti la loro ultima apparizione pubblica.

07 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Elio e le storie tese, ''Arrivedorci''

La band di Elio e le Storie Tese sbarca a Sanremo con un brano d'addio. L'annuncio del ritiro imminente dalla scena era già arrivato da tempo ma Claudio Baglioni è riuscito a convincere il gruppo ad un ultimo sforzo. A dir la verità la data era stata fissata con il concerto di Milano. Però gli appassionati hanno chiesto a gran voce un'ulteriore possibilità per vederli dal vivo. Elio e le Storie Tese rilanciano quindi con il Tour d'Addio che dal 20 Aprile al 30 Giungo prevederà una serie di concerti, intervallati proprio da questa ennesima avventura sanremese. Il testo della canzone verte esattamente sulla vicenda dell'addio musicale. Il titolo del pezzo è Arrivedorci, l'espressione tipica relativa alla traduzione che viene fatta quando Stanlio e Ollio si salutano. I richiami al tramonto che sta arrivando, ai titoli di coda, alla fine drastica di questa esperienza artistica comica lasciano poco spazio alle interpretazioni. In questi giorni alcuni giornalisti hanno chiesto ai componenti della band se l'Arrivedorci fosse stato in realtà un arrivederci. I musicisti ci hanno tenuto a chiarire che è veramente un addio senza possibilità di sindacare il ritiro. Elio a dir la verità è sempre in formissima, padrone della scena e in piena sintonia col palcoscenico dell'Ariston.

ELEIO E LE STORIE TESE, L'AFFETTO NON È MANCATO

Il pubblico ama ancora molto Elio e le Storie Tese e l'affetto anche stavolta non è mancato. Dall'applauso echeggiante dell'Ariston si è avvertita una sorta di richiesta di bis, un po' come quando gli artisti fanno calare il sipario ma sei sicuro che torneranno per un'altra esibizione. Elio e le Storie Tese saranno pure al capolinea ma dalla performance non sembra affatto così. I musicisti della band dimostrano un'esperienza e una maturità che si combinano con una voglia quasi ancora infantile di sperimentare e di continuare a stupire. Va sempre ricordato infatti che questo, come tutti gli altri brani di Elio, non è per nulla facile da suonare. Hanno detto scherzosamente che vogliono arrivare ultimi ma difficilmente sarà così. Magari non vinceranno il Festival e nemmeno il premio della critica, come invece è successo per La Terra dei Cachi e per La canzone Mononota. Proprio alla critica che ha voluto particolarmente bene al gruppo è dedicato un simpatico passaggio del testo della canzone in concorso quest'anno. L'impressione dopo l'esibizione è quella di una canzone che stavolta non arriverà sul podio ma forse Elio e le Storie Tese hanno intenzione davvero di comunicare un messaggio di addio artistico che vale più di un successo nella classifica finale. Pur premettendo la volontà ferrea della band di abbandonare la scena non è da escludere che Elio e le Storie Tese ci stiano prendendo in giro tutti: rientrerebbe perfettamente nel loro stile e nel loro modo di fare. L'interrogativo che magari si possa trattare davvero di un arrivederci e di un modo per rilanciare l'attenzione rimane sul tavolo.

