ERMAL META E FABRIZIO MORO/ Video, ''Non mi avete fatto niente": una canzone che andrà lontano (Sanremo 2018)

Con ''Non mi avete fatto niente'' Ermal Meta e Fabrizio Moro debuttano in coppia al Festival di Sanremo dove avevano partecipato invece da solisti anche nella precedente edizione.

07 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ermal Meta e Fabrizio Moro, ''Non mi avete fatto niente''

L'attesa per il pezzo di Ermal Meta con Fabrizio Moro è finita. Il brano potrebbe essere uno tra i favoriti per la vittoria finale. Inoltre si può inserire tranquillamente anche tra quelli che potrebbero potenzialmente vincere il premio della critica. Per quanto riguarda il testo il riconoscimento è molto più probabile. I due artisti sono arrivati a Sanremo formando questa coppia inedita che ha suscitato molta curiosità. Non si conoscevano direttamente anche se ovviamente si conoscevano come colleghi dal punto di vista artistico. Si sono incontrati in un momento complesso della carriera ma anche gonfio di soddisfazioni. Forse è proprio questo l'ingrediente perfetto per partorire cose buone come questa bellissima canzone. Un duetto azzeccato con un testo impegnato e per niente banale. L'argomento è difficilissimo: il terrorismo. Rischiare di cadere nel pressappochismo con una canzonetta era un problema che è stato brillantemente evitato. Entrambi avevano in programma una serie di concerti e nei due cantautori, come in molti altri personaggi dello spettacolo, la domanda su come andare avanti dopo fatti terribili come gli attentati di Nizza o quello di Manchester è balzata alla mente con prepotenza. In questa canzone la risposta che viene fornita è riassumibile nel titolo:

Non mi avete fatto niente. Ermal Meta e Fabrizio Moro si sono presentati sul palco elegantissimi, rigorosamente con vestito nero, Meta più di classe e Moro più casual. L'abito dimostra questa differenza tra i due anche nell'espressività, con il cantautore di origini albanesi che risulta più riflessivo mentre il cantautore romano è maggiormente istintivo e grintoso.

ERMAL META E FABRIZIO MORO, PRESTAZIONE SUBLIME

La prestazione canora è sublime e la reazione del pubblico si è fatta sentire calorosamente. L'inno non è solo ad andare avanti ma anche a ribadire il concetto che la paura può essere vinta con l'attaccamento alla vita. I due artisti dimostrano di avere talento da vendere e contenuti da portare avanti con passione. In questa canzone c'è tutto: religione, rabbia ma anche ragionevolezza. Alla fine è proprio la consapevolezza che qualcosa sia cambiato davvero a farla da padrone. Ma c'è anche un forte richiamo a dissociarsi da qualsiasi forma di vendetta, da qualsiasi inutile guerra in nome del pacifismo o della democrazia. Il mondo è più forte e si rialza sempre col sorriso. Quel sorriso è l'espressione di un bambino, di una nascita, di una nuova voglia di ripartire. La musica in questa dimensione di riscatto gioca un ruolo determinante. Sanremo ci ha sempre abituato a sorprese incredibili. Però questa canzone sembra destinata ad andare lontano.

Suona bene, quasi come una ballata folk che tuttavia racchiude queste parole piene zeppe di significato e attualissime. Ermal Meta ha quel fascino misterioso e quella capacità di sprigionare significato che è dirompente. Fabrizio Moro ha il calore e l'energia che completano la coppia in maniera veramente egregia. Il pezzo potrebbe davvero ambire alla vittoria finale anche se l'Ariston talvolta avvantaggia la melodia più commerciale. Forse potrebbe essere l'unico ostacolo per il podio. Ci si aspetta molto dal brano anche in radio proprio per la discreta orecchiabilità del pezzo. La canzone è stata apprezzata dal pubblico di tutte le età. L'applauso è stato un chiaro segnale di condivisione anche e soprattutto per i contenuti espressi.

