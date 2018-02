FRANCA LEOSINI/ Video: "Non preoccupatevi, a marzo ritorno con le mie storie" (Sanremo 2018)

Video, Franca Leosini rassicura tutti sul suo ritorno in pianta stabile con il programma Storie Maledette. Nel frattempo darà vita a una gag al Festival di Sanremo con Claudio Baglioni.

07 febbraio 2018 Francesco Agostini

Franca Leosini (Wikipedia)

Franca Leosini è ospite oggi al Festival di Sanremo 2018 dove si esibirà in una simpatica gag con il conduttore Claudio Baglioni, che quest'anno ha riportato sul palcoscenico tanti ospiti inediti e di sicura fama. La Leosini è certamente un gradito ritorno e l'affetto che il pubblico le ha dimostrato in tutti questi anni ne è certamente una prova tangibile. La Leosini è principalmente nota al grande pubblico per la sua creatura più riuscita, ossia quelle Storie maledette che affondano tutto il loro successo nella brutalità e nella cronaca nera. Perché, in fondo, alle persone piacciono le storie macabre, quelle che si risolvono con omicidi vari e, per l'appunto, nella cronaca nera. Franca Leosini è stata brava in questo, ha cavalcato l'onda e ha dato vita a un programma televisivo che ha avuto grande successo. I fans di Storie maledette, in questo periodo di tempo, hanno letteralmente subissato di richieste l'anziana giornalista che, visto il grande appeal, ha deciso che tornerà a breve a calcare di nuovo le scene. Ma quando? E' stata la stessa Leosini a sciogliere completamente le riserve.

FRANCA LEOSINI E STORIE MALEDETTE

Ecco le parole di Franca Leosini sul giornale Il Corriere.it: "Cari amici sto lavorando tanto per voi. Ci rivedremo a marzo e spero davvero che siate tutti qui con me." Siamo certi che il pubblico la seguirà ancora una volta, lei che ha scritto davvero la storia del giornalismo televisivo. Dapprima sulla carta stampata, visto che è stata una delle firme più celebri di giornali autorevoli come L'Espresso, Il Tempo e aver diretto personalmente Cosmopolitan, e poi in televisione. Qui certamente tutti la ricorderanno per il suo apporto in un programma cult come Telefono giallo, accanto a Corrado Augias.

Anche in quel caso la Leosini parlava di storie maledette, un filone che si sarebbe portata appresso per praticamente tutta la sua carriera. Una carriera fatta sempre di grande lavoro sul campo e di passione per una professione difficile come quella del giornalismo, che non sempre ripaga in modo adeguato il talento.Lei, Franca Leosini, è certamente una che ce l'ha fatta: per questo motivo le sue storie maledette non possono che essere un vero e proprio cult della televisione italiana.

