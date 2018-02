Federica Fianchino/ Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Mariano Catanzaro

Federica Fianchino, chi è la corteggiatrice di Mariano Catanzaro e amica dell'atro tronista di Uomini e Donne, Nicolò Brigante. Sarà lei a conquistare il napoletano?

07 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Federica Fianchino

Il percorso di Mariano Catanzaro sul trono di Uomini e Donne è ufficialmente cominciato. Il tronista napoletano ha conquistato subito la scena mettendo alla prova le sue corteggiatrici con una serie di prove per stabilire la loro sincerità. Oggi, Mariano Catanzaro torna in scena e, alla sua corte, arrivano nuove corteggiatrici. Tra le pretendenti del tronista napoletano che, dietro l’aria simpatica, nasconde la voglia di trovare davvero l’amore, c’è anche Federica Fianchino. Come svela il portale Isa e Chia, Federica è una bellissima ragazza catanese. Bruna, formosa e davvero molto bella, Federica, classe 1990, è diplomata al liceo linguistico e lavora come responsabile vendite. Federica, single e con tanta voglia d’innamorarsi, ha deciso di mettersi alla prova scendendo le scale dello studio di Uomini e Donne per corteggiare Mariano Catanzaro. Nulla di strano se non fosse che è anche amica dell’altro tronista, Nicolò Brigante e della sorella Simona.

FEDERICA FIANCHINO TRA MARIANO CATANZARO E NICOLO’ BRIGANTE

Per Federica Fianchino, dunque, non sarà facile il percorso a Uomini e Donne. Da una parte c’è Mariano Catanzaro, il tronista che vuole conquistare e, dall’altro, c’è Nicolò Brigante con cui il tronista napoletano si è già scontrato per il diverso modo di approcciarsi alle ragazze. Mentre Mariano è simpatico e butta tutto sullo scherzo, Nicolò è molto più serio. Tra i due tronisti non corre buon sangue e, sicuramente, ci saranno diverse occasioni per scontrarsi. Come si comporterà Federica? Prenderà le difese di Mariano, di Nicolò o manterrà un atteggiamento neutrale? Il percorso di Mariano Catanzaro è solo all’inizio. Federica riuscirà a conquistarlo? Mariano, sicuramente, non si lascerà scappare l'occasione per stuzzicare il collega Nicolò.

