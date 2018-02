Fiorello contro Antonio Ricci/ “Ci accoccoliamo? ‘E Tu’ prossima sigla di Striscia la Notizia” (Sanremo 2018)

Fiorello contro Antonio Ricci: sul palco dell'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo il mattatore siciliano difende Claudio Baglioni a suo modo.

07 febbraio 2018 Emanuela Longo

Fiorello contro Antonio Ricci

Non accenna a diminuire la polemica sollevata da Antonio Ricci, papà del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia il quale aveva riservato parole durissime parlando di Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato ieri, nel corso della prima serata della kermesse, lo showman Fiorello, il quale con il suo consueto stile tagliente ed ironico ha colto l'occasione per mandare una frecciatina a Ricci direttamente dal palcoscenico dell'Ariston. Se, infatti, nei giorni scorsi Baglioni aveva preferito non commentare le dichiarazioni di Antonio Ricci, definendosi decisamente impegnato in vista dell'esordio del Festival, ci ha pensato sicuramente il mattatore siciliano a scatenarsi contro il fondatore di Striscia, al punto da dedicargli una canzone, la stessa che in una successiva dichiarazione lo stesso Ricci aveva letteralmente demolito: "E Tu". "Ci accoccoliamo?", ha quindi rilanciato Fiorello rivolgendosi a Baglioni prima di un duetto dedicato a Laura Pausini, in collegamento con l'Ariston ed allo stesso Antonio Ricci: "Che poi accoccolati è una canzone che piace molto a Antonio Ricci. Io direi di dedicarla a lui, anche perché pare che sarà la nuova sigla di Striscia la Notizia l'anno prossimo".

ANTONIO RICCI, LE DICHIARAZIONI CONTRO CLAUDIO BAGLIONI

Non ha perso tempo Fiorello, nella sua ospitata con la quale ha aperto ieri il Festival di Sanremo 2018, a rivolgere una battutina proprio ad Antonio Ricci, prendendo così le difese di Claudio Baglioni. Tutto era iniziato in seguito ad alcune recenti dichiarazioni del papà di Striscia la Notizia che aveva criticato duramente la carriera artistica di Baglioni. In una intervista al Corriere della Sera aveva infatti dichiarato: "Non lo reggo da sempre, da quando ero ragazzo. Sono cresciuto nel ‘68, gli anni della protesta, gli anni di Tenco e Paoli, di Guccini e De André... poi arriva questa melensa creatura dalla maglietta fina che canta passerotto non andare via. [...] Non lo sopporto. In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica che semina diossina in tutto il Paese". Le sue parole non erano passate inosservate ma lo stesso "dittatore artistico" della kermesse in conferenza stampa si era limitato a dire: "Rispondere? Avrei voluto farlo ma di fatto ho cose ben più importanti di cui occuparmi nei prossimi 5 giorni". Ovviamente Ricci non ha perso tempo e di fronte alla pioggia di critiche ricevute per le sue precedenti parole ha rincarato la dose chiamando in causa, questa volta, proprio il brano "E Tu" oggetto di frecciatina da parte di Fiorello. Ai fan che lo invitavano a chiedere scusa a Baglioni, lui aveva quindi replicato: "Penso piuttosto che l'autore di un verso osceno come 'accoccolati ad ascoltare il mare' debba chiedere lui perdono all'intera Italia, patria di santi, navigatori e poeti. Io proprio non ce la faccio ad accoccolarmi con voi, neppure con una pistola puntata alla tempia. Piuttosto la morte che l'accoccolamento". Come prenderà ora la provocazione di Fiorello?

© Riproduzione Riservata.