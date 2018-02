Francesco Monte/ Pronto a difendersi dopo l'Isola dei Famosi 2018: Mercedesz Henger torna all'attacco

Francesco Monte pronto a difendersi in tribunale dalle accuse di Eva Henger all'Isola dei Famosi 2018. Mercedesz Henger torna ad accusarlo: "Tutti pazzi e solo lui giusto?"

07 febbraio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte

Francesco Monte è tornato in Italia e ha definitivamente lasciato l'Isola dei Famosi 2018 per "tutelarsi" dalle accuse di Eva Henger. Una vicenda che continua a far discutere nei salotti dei noti talk show di Canale 5, che ieri hanno visto ospite Mercedesz Henger che ha espresso nuove perplessità su ciò che sta accadendo a sua madre Eva. "Una cosa che io non capisco è perchè continuano ad esserci ancora dubbi su questa cosa - ha esordito la giovane nello studio di Pomeriggio 5 - il fatto che lui si sia fatto delle canne è palese, nessuno ha negato. Mia madre non ha bisogno di queste prove della produzione dell'Isola perchè l'ha visto in prima persona, poi dice che anche altre persone l'hanno visto. Dobbiamo quindi dire che sono tutti pazzi e solo Francesco Monte è giusto?". Parole incisive quelle di Mercedesz, che tuttavia tiene a sottolineare come in molti si siano da subito schierati dalla parte di sua madre: "Lei era più serena di quello che mi aspettavo anche perchè la gente in strada la ferma, le fanno i complimenti per quello che ha fatto".

FRANCESCO MONTE PRONTO A DIFENDERSI DOPO L'ISOLA

Dall'altra parte della medaglia, Francesco Monte è pronto a difendersi con forza dalle accuse piombate su di lui. Appena tornato dall'Honduras, l'ex teronista di Uomini e Donne ha tenuto a dire la sua: “Le accuse, che mi sono state rivolte sono totalmente infondate, ed io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri. Chi mi accuserà dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune…” ha scritto in un lungo messaggio pubblicato su Instagram, lanciando anche una frecciatina a questi talk show “Le trasmissioni e i talk che di questa vicenda hanno preso l’aspetto scandalistico senza nemmeno porsi il dubbio che le accuse fossero infondate, hanno tutto il mio disappunto e biasimo…”.

