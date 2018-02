GIULIA CASIERI/ Video "Come stai?": una canzone nata per gioco (Sanremo 2018)

Video, Giulia Casieri parla della canzone con cui parteciperà al Festival di Sanremo 2018 tra le Nuove Proposte: Come stai?, una canzone che le è già valsa parecchi riconoscimenti.

Giulia Casieri è una delle nuove proposte più interessanti dal punto di vista musicale del panorama italiano e si appresta a conquistare anche palcoscenici più ampi grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante parteciperà con il brano Come stai? che, per sua stessa ammissione, ha avuto uan gestazione piuttosto semplice, quasi casuale. Come spesso accade i brani che alla fine ottengono più successo di pubblico sono quelli che nascono in questo modo, magari per scherzo, e poi alla fine riescono a imporsi alla gente. E' la stessa Giulia Casieri a raccontare a Velvet Music il suo personalissimo percorso di creazione: "Tutto è iniziato davvero per caso. Ho inizato a scrivere il ritornello di Come stai per gioco e tutto è proseguito semplicemente. Andrea Ravasio, il mio produttore musicale, mi ha aiutato a farla diventare una canzone vera e propria... devo dire che accanto ho un grandissimo team e di questo sono davvero fiera." Per la giovane ragazza è sicuramente un bell'inizio, ma bisognerà vedere come reagirà il pubblico delle grandi occasioni.

GIULIA CASIERI, L'ANSIA SALE

L'approccio emotivo di Giuia Casieri è quello di una giovane ragazza, ed è normale che l'ansia per un appuntamento del genere si faccia sentire. Dopotutto Sanremo, anche se quest'anno probabilemnte in forma minore, è sempre un grandissimo appuntamento che offre estrema visibilità. Per Giulia Casieri il trampolino di lancio è importante, anzi importantissimo: questa può essere davvero un'ottima occasione per affermarsi a grandi livelli e fare il cosiddetto salto di qualità. Ecco cosa ha raccontato la giovane cantante al sito internet Velvet Music: "Più si avvicina questo importante appuntamento e più mi sento agitata.Immagino però che questo sia più che normale. Dentro di me sento una grande energia positiva e cercherò di incanalare le emozioni nel miglior modo possibile. Per il momento, comunque, non ho effettuato alcuna preparazione né di tipo fisico né di tipo psicologico. Vada come vada." Giulia Casieri ha scelto un approccio normale, quindi, da garande. Probabilmente questo la aiuterà a non sentire troppo la pressione e rilassarsi: per partecipare a Sanremo ci vuole anche la giusta disposizione d'animo.

LA VINCITRICE

'Sarà Sanremo', come i più certamente sapranno, è stato vinto proprio da Giulia Casieri, cambiandole di fatto la vta. Anche in questo caso, comunque, è stata evidente l'umiltà della ragazza che non si aspettava assolutamente di ottenere una vittoria del genere. Ecco cosa ha raccontato nella medesima intervista: "Non mi aspettavo davvero di vincere Sarà Sanremo perché accanto a me c'erno tantissimi altri bravi cantanti, anche quelli che non sono stati in grado di passare il turno. Per me poi è stata la prima esperienza in televisione, non ero affatto preparata a una cosa del genere.

Mi hanno catapultata in un mondo del tutto sconosciuto e che devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Ho avuto anche la possibilità di conoscere altri ragazzi bravissimi e molto umili che hanno allargato i miei orizzonti. Sono stata davvero contenta di questa esperienza." Adesso, dunque, vedremo se Come stai? piacerà anche al pubblico più serioso e maturo. A Sanremo le sorprese sono all'ordine del giorno.

