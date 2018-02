HIGHLANDER - L'ULTIMO IMMORTALE/ Su Rete 4 il film con Christopher Lambert (oggi, 7 febbraio 2018)

Highlander - L'ultimo immortale, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 7 febbraio 2018. Nel cast: Christopher Lambert e Sean Connery, alla regia Russell Mulcahy. La trama del film.

07 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST CHRISTOPHER LAMBERT

Il film Highlander - L'ultimo immortale va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 21.15. La pellicola vede protagonista Christopher Lambert ed è stata affidata al noto regista americano Russell Mulcahy. Il resto del cast è poi formato da Sean Connery, Beatie Edney e Sheila Gish. Quest'ultima, che interpreta Rachel Ellenstein nel film, è un'attrice britannica apparsa in film come Gli ultimi 10 giorni di Hitler e Quartet. Torna a vestire i pani di Rechel anche in Highlander: Scontro finale, pellicola cinematografica del 2000 diretta dal regista Douglas Aarniokoski ed interpretata nuovamente da Christopher Lambert. Il resto del cast sarà invece completamente rinnovato rispetto al primo film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HIGHLANDER-L'ULTIMO IMMORTALE, LA TRAMA DEL FILM

Il film esordisce descrivendo l'epico scontro tra due uomini. Dopo un accesso duello a colpi di spada, uno dei due uccide l'altro decapitandone di netto il capo. L'omicida viene, poco dopo, fermato dalla polizia newyorkese. La narrazione compie così un rapido flashback a circa mezzo secolo prima, nel 1536. In terra scozzese Connor MacLeod, colui che ha ucciso l'ultimo immortale al centro di New York, rimane gravemente ferito in battaglia. Tutti gli abitanti del villaggio in cui risiede credono fermamente che l'uomo sia ormai spacciato ma, miracolosamente, Connor riesce a guarire in meno di 24 ore. Accusato di stregoneria e magia oscura, l'uomo viene definitivamente allontanando dal villaggio. La narrazione torna nel futuro e vede Connor accusato di una lunga serie di omicidi. Tuttavia, in mancanza di prove reali circa la sua colpevolezza viene rilasciato, attirando su di se le attenzione dell'agente Brenda Wyatt.

© Riproduzione Riservata.